In Inghilterra non si parla d’altro che del terribile fallo commesso da Bizot su Murphy del Newcastle (Daily Mail)
Il secondo portiere dell’Aston Villa, nel tentativo di evitare un gol, ha atterrato violentemente l’ala inglese mirando al ginocchio. La partita si è conclusa 3-1 a favore del Newcastle
Il portiere dell’Aston Villa Marco Bizot ha probabilmente condannato la sua squadra dopo aver rimediato un cartellino rosso disastroso nella sconfitta per 3-1 contro il Newcastle in Fa Cup.
Emery on why they lost to Newcastle😂
L’olandese è uscito di corsa fino a ridosso della linea di metà campo nel tentativo di fermare un contropiede e ha abbattuto Jacob Murphy con un intervento durissimo.
Bizot ha fatto un intervento orrendo
Bizot, 34 anni, non ha preso minimamente il pallone: si è lanciato e ha falciato Murphy, stendendolo con un intervento all’altezza del ginocchio, pochi minuti prima dell’intervallo.
🗣️ “That’s just a HORRENDOUS challenge!” 😱@DionDublinsDube, @waynerooney and @alanshearer discuss Marco Bizot’s red card 🟥 pic.twitter.com/XYxATheoyb
E’ stato utilizzato come vice di Martinez, ma ha giocato più di molti secondi portieri: questa è stata infatti la sua dodicesima presenza stagionale.
Racconta il Daily Mail:
“L’Aston Villa era avanti 1-0 grazie al gol iniziale di Tammy Abraham, ma nella ripresa è stato ribaltato da una doppietta di Sandro Tonali e dalla rete di Nick Woltemade.
Bizot ha ritenuto di dover uscire perché Murphy era completamente libero, senza avversari vicini, e avrebbe potuto avanzare e calciare in porta senza problemi. Ufficialmente, Bizot è stato espulso per aver negato una chiara occasione da gol.
Il Newcastle aveva tre attaccanti lanciati in contropiede, mentre l’unico supporto per Bizot era Douglas Luiz, che si trovava a una certa distanza da Murphy.
L’espulsione di Bizot, arrivata nel primo minuto di recupero del primo tempo, ha costretto Unai Emery a togliere Leon Bailey per inserire Emiliano Martinez”.
La reazione
I commentatori della Bbc hanno criticato Bizot all’intervallo. Dion Dublin ha detto:
“È un intervento orrendo. Un intervento terribile.”
Wayne Rooney ha aggiunto:
“Si è trovato in una situazione complicata. L’Aston Villa lo ha lasciato esposto. È troppo alto con la linea, Murphy controlla bene, lui è in terra di nessuno ed è condotta violenta: rosso netto.”
Danny Murphy ha commentato:
“È un tackle folle.”