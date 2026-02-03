In Argentina sognano il ritorno di Messi: il Newell’s prepara il progetto per il 2027 (Mundo Deportivo)

Medina, vicepresidente della squadra argentina: "È un progetto della città di Rosario. Tutto dipende dal poter offrire infrastrutture adeguate e uno schema sportivo competitivo”.

Lionel Messi, 38 anni, è pronto a dare il via a una nuova stagione con l’Inter Miami. Tra la notte di sabato 21 e domenica 22, la squadra guidata da Javier Mascherano inizierà il suo percorso nella Mls. Ma per il 10, come per molti altri campioni, è già impossibile non avere lo sguardo rivolto all’estate: il Mondiale negli Stati Uniti, Messico e Canada, dove l’Albiceleste cercherà di difendere il titolo conquistato.

Messi torna in Argentina?

Scrive Mundo Deportivo:

“Intanto, in Argentina, specialmente tra i tifosi del Newell’s, la squadra che occupa il cuore di Messi insieme al suo Barça, c’è grande entusiasmo all’idea di vederlo giocare nel calcio argentino”.

Un’impresa complicata, ma non impossibile. Juan Manuel Medina, vicepresidente del Newell’s Old Boys, ha confermato al media argentino Tn che il club rosarino sta lavorando a un progetto per fargli indossare la maglia numero 10.

“Stiamo lavorando affinché Leo giochi nel Newell’s nel primo semestre del 2027, ma per ora non c’è altro”, ha spiegato il dirigente della Lepra.

L’idea va oltre il lato sportivo, essendo un progetto che “eccede il Newell’s. È un progetto della città di Rosario, della Provincia e del calcio argentino. Tutto dipende dal poter offrire infrastrutture adeguate e uno schema sportivo competitivo”.

Va ricordato che Messi ha un contratto con il club statunitense fino al 2028.