La visita di Messi a Calcutta è durata dieci minuti: i tifosi protestano allo stadio lanciando bottiglie e sedili

Il racconto di Rmc Sport: ministri e fotografi lo hanno circondato. «Abbiamo pagato 113 euro, ma non lo abbiamo visto», racconta un tifoso.

Il tour di tre giorni in India di Leo Messi per inaugurare la statua in suo onore, si è trasformato in un fiasco. Ha incontrato i tifosi allo stadio di Calcutta, ma molti che erano venuti in città apposta per vederlo, sono rimasti delusi.

Messi in India lascia i tifosi delusi

Come riportato da Rmc Sport:

L’evento si è trasformato in un fiasco. Venendo a incontrare i suoi fan in India, Lionel Messi ha innescato scene caotiche allo stadio Salt Lake. Il campione del mondo argentino è stato brevemente sul prato dello stadio, circondato da una folla di giornalisti e fotografi, prima di partire per il suo prossimo evento della giornata. Non appena ha lasciato lo stadio, sono state lanciate bottiglie e sedili sulla pista di atletica che circonda lo stadio. Gli striscioni che raffiguravano l’otto volte Pallone d’Oro sono stati strappati, mentre i funzionari che lo avevano seguito sono stati fischiati.

«E’ stato davvero deludente, siamo venuti da Darjeeling per ciò. Non siamo riusciti nemmeno a vederlo bene, ed è la cosa più deludente che abbia mai visto», ha raccontato un tifoso ai microfoni di Ani. «Mio figlio era molto emozionato di vedere Messi. Penso che sia stata una truffa. Quando Messi è arrivato, tutti lo hanno circondato», ha spiegato un altro. «Abbiamo pagato 12mila rupie (113 euro) per vederlo, ma non ci siamo riusciti. E’ rimasto a malapena dieci minuti. Tutti i leader e i ministri lo hanno circondato. Non abbiamo visto niente. Non gli hanno neanche fatto fare un tiro in porta».