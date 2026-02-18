Il Var è un caos ovunque: l’inchiesta della Bbc nei top campionati europei

In Italia, Lazio e Napoli sono state le squadre che si sono lamentate di più. Si tratta di un trend comune in tutta Europa, ma non riguarda solo la tecnologia: club e tifosi mostrano crescente sfiducia verso l’arbitraggio.

La Bbc ha condotto uno studio approfondito sull’impatto del Var nei principali campionati europei, analizzando come la tecnologia stia cambiando il modo di vivere il calcio tra tifosi, giocatori e dirigenti. Dai rigori contestati in Bundesliga alle proteste silenziose in La Liga, passando per le richieste di maggiore intervento in Serie A fino alla frequenza elevata degli errori in Ligue 1, emerge un quadro complesso: il Var ha aumentato il controllo delle partite, ma non ha eliminato le polemiche.

Come dice il capo arbitri Uefa Roberto Rosetti, la domanda “dov’è il Var?” è comune. La tecnologia ha aumentato il controllo, ma ha anche creato frustrazione tra tifosi, giocatori e dirigenti, diffondendosi in molte aree del gioco e difficilmente reversibile.

Bundesliga – “come corse di cavalli con gli asini”

I tifosi della Bundesliga sono stati contrari al Var fin dal primo giorno. Negli stadi si vedono striscioni con scritto “Videobeweis abschaffen” (“Eliminate il Var”) durante ogni revisione. I fan dell’Augsburg, ad esempio, hanno esposto messaggi contro il Var dopo un rigore concesso contro il Mainz che non è stato annullato. Secondo i dati ufficiali, la frequenza degli interventi in Germania è più alta, ma gli errori sono simili a quelli della Premier League: circa uno ogni 16 partite.

La Liga – “la tecnologia sembra lontana dall’emozione dello sport”

In Spagna non ci sono grandi proteste negli stadi, ma gli errori continuano. L’anno scorso la Federcalcio spagnola ha rinnovato tutto il comitato arbitrale e separato i ruoli del Var. Nonostante ciò, la tecnologia semi-automatica ha subito errori, come un gol con scorer in fuorigioco non annullato. Secondo il giornalista Guillem Balague, il Var ha complicato il gioco invece di semplificarlo e i tifosi spesso escono confusi dallo stadio.

Serie A – “molti vorrebbero più interventi”

In Italia, giocatori, allenatori e media si lamentano come in Premier League, ma la differenza è che qui si vuole il Var e spesso si chiedono più interventi. L’obiettivo è correggere ogni errore chiaro, ma la difficoltà è che non tutti concordano su cosa sia un errore evidente. Lazio e Napoli hanno mostrato proteste e frustrazione per le decisioni arbitrali, chiedendo linee guida più chiare e trasparenti.

Ligue 1 – “ci sono errori ogni weekend”

In Francia, il Var interviene molto spesso: 83 interventi nei primi 198 match, con errori più frequenti che in Inghilterra (uno ogni 11,65 partite). I tifosi si lamentano, ma gran parte delle polemiche viene dai dirigenti, anche per i costi elevati del sistema (circa 25 milioni di euro a stagione). Il presidente del Lille Olivier Letang parla di “perdita di fiducia” negli arbitri e il capitano del Lione Corentin Tolisso denuncia errori ogni weekend.