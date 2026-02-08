Conte sa instillare nei giocatori i valori della resistenza e della sofferenza: sarà dura scalzarlo da lì

Il Genoa perde 3-2 in casa contro il Napoli pur avendo un uomo in più. La Gazzetta lo sottolinea nell’analisi della partita di Sebastiano Vernazza che si sofferma anche sull’episodio del rigore concesso nel finale alla squadra di Conte.

Scrive la Gazza:

Partita in equilibrio, fino al rosso a Juan Jesus. Lì De Rossi si è illuso di poter vincere, ha osato il 3-4-2-1 e all’89’ l’inserimento di Cornet, un’ala

offensiva, per Vitinha si è rivelato il più azzardato dei cambi. Sarebbe stato meglio aggiungere un “ramazzatore” e intascarsi il punto. Cornet è caduto nella trappola di Vergara: sulla finta del ragazzo, ha allungato il piede e addio. Massa ha valutato che non fosse nulla di che, da Lissone lo hanno spedito al Var, e qual è oggi l’arbitro che si mette contro le immagini? Maresca lo ha fatto in Genoa-Bologna ed è stato punito. Dal dischetto, Hojlund ha timbrato il 3-2 con qualche patema (Bijlow ci era arrivato). Napoli massacrato dagli infortuni, però vivo. Conte sa instillare nei giocatori i valori della resistenza e della sofferenza: sarà dura scalzarlo da lì.

