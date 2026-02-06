Il procuratore Riso: “Giovane? I dirigenti del Napoli sono stati più veloci. Lucca è andato nell’Nba del calcio”

A Tuttosport: "Lucca è un giocatore forte e farà bene in Inghilterra. Il Napoli voleva anche Zappa, ma il capitano del Cagliari non poteva andare via in prestito secco e così non se ne è fatto nulla."

Beppe Riso, procuratore tra gli altri di Lucca e Giovane, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport. In tal senso, ha avuto modo di parlare anche del Napoli, svelando diversi retroscena. Ecco cosa ha dichiarato a Nicolò Schira.

Le parole di Riso

È stato protagonista di numerosi affari: quali sono state le operazioni più difficili da chiudere?

“Giovane al Napoli e Venturino alla Roma sono stati i colpi più complicati da portare a termine, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.”

Il brasiliano faceva gola a tanti top club: dall’Inter alla Juve, passando per Lazio e Roma, ma alla fine se l’è aggiudicato il Napoli…

“Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere.”

Restando in Premier: ha confezionato l’approdo di Lucca al Nottingham Forest. Può essere la piazza giusta per vederlo rinascere?

“Una bella operazione. Lorenzo è andato in Premier League, che è l’Nba del calcio. Per lui è l’occasione giusta per crescere. Lo dico ora dopo le difficoltà che ha avuto nei primi mesi al Napoli: Lucca è un giocatore forte e farà bene in Inghilterra. “

Infine ci svela un retroscena legato a un colpo saltato last minute?

“Zappa al Napoli: gli azzurri lo volevano, ma stiamo parlando del capitano della squadra con più di 200 presenze nel Cagliari. Ergo, non poteva andare via in prestito secco e così non se ne è fatto nulla.”