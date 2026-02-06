Gutierrez confermato a destra (sostituisce lui Di Lorenzo), Spinazzola a sinistra

Il Corsport. Domani Genoa-Napoli. A centrocampo Lobotka e McTominay sono inseparabili. L'elenco di indisponibili inizia a ridursi.

Sarà Gutierrez il sostituto di Di Lorenzo. Il gol contro la Fiorentina gli ha fatto meritare la conferma. Dall’altra parte, ovviamente, ci sarà Spinazzola.

Ne scrive il Corriere dello Sport:

A centrocampo Lobotka e McTominay sono inseparabili, ai loro lati conferme per Gutierrez a destra – galvanizzato dal gol contro la Fiorentina, il primo in Serie A – e Spinazzola a sinistra. In porta Meret, con Milinkovic-Savic che va verso il rientro. Vicini a tornare in gruppo anche Mazzocchi e Politano: se non sarà per domani, possono tornare martedì con il Como in Coppa Italia. L’elenco di indisponibili, comunque, inizia a ridursi.

