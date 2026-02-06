Home » Approfondimenti » Media e social

Gutierrez confermato a destra (sostituisce lui Di Lorenzo), Spinazzola a sinistra

Il Corsport. Domani Genoa-Napoli. A centrocampo Lobotka e McTominay sono inseparabili. L'elenco di indisponibili inizia a ridursi. 

Gutierrez

Dc Napoli 31/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Fiorentina / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: gol Miguel Gutierrez

Sarà Gutierrez il sostituto di Di Lorenzo. Il gol contro la Fiorentina gli ha fatto meritare la conferma. Dall’altra parte, ovviamente, ci sarà Spinazzola.

Ne scrive il Corriere dello Sport:

A centrocampo Lobotka e McTominay sono inseparabili, ai loro lati conferme per Gutierrez a destra – galvanizzato dal gol contro la Fiorentina, il primo in Serie A – e Spinazzola a sinistra. In porta Meret, con Milinkovic-Savic che va verso il rientro. Vicini a tornare in gruppo anche Mazzocchi e Politano: se non sarà per domani, possono tornare martedì con il Como in Coppa Italia. L’elenco di indisponibili, comunque, inizia a ridursi. 

