“Il Napoli ha preso il secondo gol perché voleva gestire”. “Ma se stava dominando? È stato un errore di Buongiorno”

Cesare – Caro Guido, vittoria importante e sofferta del Napoli. Ha vinto una cosiddetta partita sporca d’altri tempi. Vittoria contro una squadra aggressiva ma modesta tecnicamente. Dopo un inizio horror di Buongiorno dopo 18 secondi, che ha causato il rigore dell’1-0 per il Genoa, il Napoli ha avuto la forza di reagire subito. E non era facile perché quello è stato un episodio di quelli che può ammazzarti. Il Napoli in 20 minuti è stato capace di ribaltare il risultato e poi è arrivato agevolmente all’intervallo. Poi purtroppo è accaduto quello che sta accadendo molto spesso: cioè il Napoli è entrato in campo nella ripresa con l’atteggiamento di voler gestire il golletto di vantaggio e subendo l’aggressività del Genoa. E puntualmente ha pagato dazio.

Guido – E no caro Cesare. Non puoi dire questo. Il Napoli il golletto lo ha subito mentre dominava. Su un errore individuale marchiano.

Cesare – Mah non sono d’accordo, io invece rimango convinto che il Napoli in vantaggio di un gol cerca sempre di gestire il minimo vantaggio invece di continuare a giocare e cercare di chiudere la partita.

Guido – Comunque purtroppo Buongiorno è irriconoscibile. E bisogna capire che cosa gli succede. Perché quello che tutti consideravamo tra i più forti difensori italiani non può essere decaduto così. Personalmente sul piano umano merita ogni attenzione. Qualcuno sostiene che il ragazzo gioca intimorito per i troppo infortuni subiti. Ma vai a capire. Misteri dello sport. Piuttosto il Napoli nel finale di partita ha dimostrato di esserci sul piano atletico. Anche perché vi era stata anche una intera settimana di intervallo dalla partita precedente con la possibilità di poter riposare di più.

Cesare – A questo punto c’è da chiedere a Conte se effettivamente Beukema sia in questo momento peggiore di questo Buongiorno. E Beukema, mortificato a più riprese, poi è stato mandato in campo proprio in sostituzione di Buongiorno e, in una difficile situazione psicologica, ha ben risposto. E poi abbiamo temuto il peggio all’espulsione per doppia ammonizione di Juan Jesus che ha compiuto un’altra corbelleria facendosi ammonire. E questo è accaduto mentre Conte aveva preparato il cambio con Olivera ma non ha fatto in tempo. Ma qui bisogna dire che il cambio è stato tardivo, perché con il brasiliano ammonito, andava fatto appena entrato in campo Ekuban, velocissimo e sgusciante. Era chiaro che Juan Jesus sarebbe stato ad alto rischio.

Guido – Conte aveva predisposto il cambio e non mi sembra giusto dargli colpe se la palla non è uscita e non ha potuto effettuare il cambio. Ma qui il Napoli ha tirato fuori gli attributi e ha resistito in dieci trovando poi il rigore finale con un guizzo di Vergara, fino ad allora autore di una prestazione abbastanza deludente (ma ci sta dopo quattro partite da migliore in campo). Anzi abbiamo avuto la prova che i giocatori di classe e fantasia non vanno mai sostituiti. Perché possono sempre risolvere con uno spunto come capitato stasera con Vergara.

Cesare – Altra considerazione è su McTominay autore nel primo tempo di una prestazione sontuosa ma poi a dieci minuti della fine ha avuto un risentimento muscolare al gluteo che lo letteralmente azzoppato. E qui, considerata anche la lunga sequela di gravi infortuni muscolari, è sembrato improvvido che il tecnico lo abbia tenuto in campo fino alla fine del tempo con la speranza di poterlo meglio valutare nell’intervallo. E lo scozzese continuava a zoppicare ma non si risparmiava e speriamo che questo non abbia aggravato la sua situazione.

Guido – Caro Cesare, Conte lo ha spiegato bene. Mc Tominay ha un problema tendineo dall’inizio del campionato. Con un tendine che si infiamma e si sfiamma continuamente. E addirittura il ragazzo voleva rientrare in campo nel secondo tempo ma Conte, che non è un pivellino ma un grandissimo tecnico, non glielo ha consentito. Comunque questa vittoria è stata importantissima per rimanere agganciati alle posizioni per la Champions e vediamo gli altri che fanno.

Cesare – Vero vero. In più ci aspetta martedì una interessante partita di Coppa Italia al Maradona contro il Como che potrebbe aprirci le porte alla semifinale contro l’Inter. E poi domenica al Maradona viene la Roma avversaria diretta per la lotta Champions.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Rrahmani – Cesare: buono ; Guido: buono

Juan Jesus – Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

Buongiorno – Cesare: disastroso (flop); Guido: purtroppo male ( flop)

Gutierrez – Cesare: insufficiente; Guido: scarso

Lobotka – Cesare: grande+issimo (top) ; Guido: ottimo

McTominay – Cesare: ottimo; Guido: ottimo ( top)

Spinazzola – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Vergara – Cesare: sufficiente; Guido: non male

Elmas – Cesare: combattente; Guido: incisivo

Hojlund – Cesare: grande; Guido: forte

Giovane – Cesare: non pervenuto; Guido:deludente

Beukema – Cesare: buono; Guido: buono

Olivera – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare: sufficiente; Guido: buono