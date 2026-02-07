Genoa-Napoli, Marelli sull’espulsione di Juan Jesus: “Curiosa la prima ammonizione a gioco fermo”
Il Napoli termina ancora in difficoltà la sfida contro il Genoa per l'espulsione di Juan Jesus che lascia gli azzurri in 10 uomini
Il Napoli termina la gara contro il Genoa in dieci uomini. A circa 14 minuti dalla fine, Juan Jesus, già ammonito, si vede sventolare in faccia il secondo giallo e di conseguenza il rosso. Il difensore azzurro commette una ignenuità: trattenuta leggera, ma punibile. Il direttore di gara, a due passi, non esita e sventola il cartellino rosso.
L’analisi di Luca Marelli a DAZN
Il commento a Dazn di Luca Marelli: “La prima ammonizione è avvenuta a gioco fermo per un contatto con Vitinha a pallone non in gioco, episodio curioso”.