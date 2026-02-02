Il mercato invernale del Napoli parla brasiliano: Alisson Santos domani sarà a disposizione a Castel Volturno
L'ala classe 2002 è il sostituto di Noa Lang. Arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto; pronto per lui un contratto fino al 2031, se verrà riscattato.
Alisson Santos è un nuovo giocatore del Napoli. L’ala classe 2002 è il sostituto di Noa Lang, approdato al Galatasaray.
Come riferisce l’edizione online de la Repubblica, “già nelle prossime ore potrà invece mettersi a disposizione di Conte il brasiliano Allison Santos. Da martedì pomeriggio l’attaccante acquistato dallo Sporting Lisbona si allenerà con i compagni a Castel Volturno è potrà essere convocato per la trasferta di sabato a Genova”.
Il brasiliano arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto, per una cifra totale vicina ai 20 milioni. Contratto per lui fino al 2031, se resterà in azzurro; stipendio da poco meno di 2 milioni l’anno, come riporta il giornalista Nicolò Schira.
E’ il secondo e ultimo acquisto del Napoli per questo calciomercato invernale, dopo l’arrivo del suo connazionale Giovane dall’Hellas Verona.
In 31 match disputati con lo Sporting Lisbona in questa stagione, Alisson Santos ha segnato 3 gol e fornito 3 assist. Decisivo il suo apporto soprattutto in Champions League; grazie alla sua rete del 3-2 contro l’Athletic Bilbao, il club portoghese si è qualificato tra le prime otto e salterà, dunque, la fase play-off.