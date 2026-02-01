Alisson Santos-Napoli, domani mattina le visite mediche
Di Marzio e Fabrizio Romano confermano lo scambio di documenti in corso con lo Sporting Lisbona. Romano: arriva in prestito per 3 milioni, con diritto di riscatto di 15 milioni.
E’ in corso lo scambio di documenti tra il Napoli e lo Sporting Lisbona per Alisson Santos, ala brasiliana classe 2002.
Come riportato da Sky Sport:
Il Napoli sta chiudendo Alisson Santos: scambio di documenti in corso con lo Sporting Lisbona.
Gianluca Di Marzio aggiunge sul suo sito:
Un’operazione ormai giunta allo scambio di documenti, che prevede 3.5 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 20 milioni proprio in caso di avvenuto riscatto. La dirigenza del Napoli ha lavorato e voluto fortemente la chiusura di questa trattativa in quanto ritiene il brasiliano classe 2002 un giocatore decisivo. Per lui, proprio pochi giorni fa, gol decisivo in Champions per la qualificazione dello Sporting tra le prime 8 al termine della League Phase. Un profilo che può dare vivacità anche a gara in corso.
Anche Fabrizio Romano, con un tweet, conferma la conclusione della trattativa in corso:
Alisson Santos al Napoli, ci siamo! Accordo siglato e scambio di documenti in corso dopo l’accordo verbale di due giorni fa. 3 milioni di euro per il prestito, 15 milioni di euro per l’acquisto. Altri due club hanno provato con questa formula, ma solo il Napoli ci è riuscito, visto che ci ha lavorato per settimane.
🚨🔵 Alisson Santos to Napoli from Sporting CP, here we go! 🇧🇷
Agreement sealed and documents now being exchanged after verbal pact two days ago.
€3m loan fee, €15m buy option. Two more clubs tried with this formula but only Napoli got it done as working on this for weeks. pic.twitter.com/HqWcwmz8nI
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
Domani mattina le visite mediche del brasiliano.