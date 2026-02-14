I complimenti più belli all’Italia di rugby? A quattro minuti dalla fine, lo speaker dell’Irlanda ha arringato la folla per paura di perdere

I lettori del Times onorano la prestazione dell'Italia a Dublino: "Ragazzi, hanno surclassato gli irlandesi nella mischia. Con un po’ più di fortuna, avrebbero potuto uscire vittoriosi"

L’Italia di rugby esce sconfitta dall’Aviva di Dublino in Irlanda 20-13, ma la prestazione lascia segnali molto incoraggianti anzi, il risultato sta addirittura stretto agli azzurri tanto che il Times parla di un pareggio che sarebbe stato meritato. Nonostante il punteggio finale, l’Italia ha dimostrato crescita, energia e capacità di mettere in difficoltà una squadra tradizionalmente dominante come l’Irlanda. Azzurri avanti 10-5 dopo 40′, poi la reazione dei padroni di casa che con due mete ribaltano il punteggio per il 20-13 finale. Per gli azzurri di Quesada prima sconfitta del torneo. Domenica 22 febbraio la sfida a Lille con la Francia

Il Times scrive:

A quattro minuti dalla fine lo speaker “dello stadio all’Aviva si è sentito in dovere di esortare i tifosi di casa a far sentire il loro sostegno. È stato un momento imbarazzante, ma considerata la tensione e la pressione, il sentimento era comprensibile”. “Con l’Italia che martellava incessantemente nel terzo di campo irlandese e a soli sette punti da quella che sarebbe stata una divisione del punteggio più che meritata, non c’era quasi tempo per riflettere sulla trasformazione subita da entrambe le squadre rispetto alla partita di due anni fa vinta dall’Irlanda 36-0”.

“Gli azzurri hanno mostrato forza nella mischia e qualità nel gioco aperto, dimostrando inventiva e carattere. Nonostante qualche episodio sfavorevole, la squadra ha tenuto testa all’Irlanda e più volte è sembrata vicina a ribaltare il risultato”.

I complimenti arrivano anche dai lettori del Times

“Superba l’Italia, è bello vederli giocare così bene. Non ero d’accordo con la decisione di annullare la loro meta, perché non sembrava un passaggio in avanti considerando la posizione del passatore mentre la palla viaggiava in aria. Lui era davanti al ricevitore quando l’ha presa.” (James Bonnett)

“L’Italia ha giocato tre volte contro il Sudafrica lo scorso anno e si è visto. Ragazzi, hanno surclassato gli irlandesi nella mischia. Con un po’ più di fortuna, avrebbero potuto uscire vittoriosi. L’Irlanda è in declino ed è triste vedere il loro calo davanti ai nostri occhi. Farrell ha ereditato una squadra da Joe Schmidt. Riuscirà a costruire la sua squadra? Sulla base delle ultime quattro partite, no.” (JPC May)