L’Italia del rugby ora fa paura anche agli inglesi: “Non sono più i perdenti di prima, possono arrivare secondi nel Sei Nazioni”

Il Times elogia la "resistenza" della nazionale azzurra, e scrive: "Con la Scozia hanno offerto una dimostrazione di resilienza. Ora sono una minaccia vera"

Il modo in cui la nazionale italiana di rugby ha annientato la Scozia – soprattutto in mischia – “ispira ricordi di un’Italia dimenticata, limitata sulle fasce ma forte in attacco. L’Italia di Martin Castrogiovanni e Andrea Lo Cicero”. Lo scrive il Times. Meglio ancora: “il modo in cui hanno resistito mentre la Scozia spingeva per la vittoria – hanno effettuato 226 placcaggi, più del doppio degli avversari, e hanno avuto solo il 36% di possesso palla – è stata una nuova dimostrazione di resilienza. Hanno dominato nonostante una lunga lista di assenti: Ange Capuozzo, Tommaso Allan, Marco Riccioni, Sebastian Negri, Ross Vintcent, Martin Page-Relo e Stephen Varney”. E con questo l’Italia del rugby diventa uno spauracchio del Sei Nazioni anche per la stampa inglese. Ci temono. Non siamo più quelli delle 36 sconfitte di fila di appena quattro anni fa. “Potremmo essere giunti a un momento a lungo atteso. Un momento in cui gli osservatori considerano l’Italia una minaccia ogni settimana”, sancisce il quotidiano inglese.

“Il crollo del Galles significa che l’Italia non è più la perdente, avendo vinto tre delle ultime quattro partite in quella sfida. Solo nel 2023 l’Italia ha incassato 96 punti contro la Nuova Zelanda ai Mondiali, e la Francia ne ha accumulati 73 nel Sei Nazioni dello scorso anno. La fragilità è un lontano ricordo”.

Ora deve giocare contro l’Irlanda. “Per l’Irlanda, è impensabile perdere questo fine settimana”. Ma “assicurando la vittoria alla prima occasione, nuove possibilità attendono l’Italia. Si prevede che batteranno il Galles nell’ultimo fine settimana, e si stanno guadagnando il diritto di essere in lizza”.