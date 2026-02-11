Storia di un fallimento. Dalla Spagna: "Il Real vagava da solo nel deserto, i club inglesi si sono tirati via subito e addirittura Agnelli ha lasciato l'Eca (ora Ecf) per sostenerla"

Il quotidiano madrileno Marca ripercorre le tappe più importanti dal 2021 ad oggi della Superlega, un progetto iniziato e finito praticamente subito dopo. Oggi c’è stata la tregua ufficiale – definitiva immaginiamo – tra Uefa e Real Madrid (ultimo superstite tra i club europei di questo progetto) con un comunicato congiunto, come scritto qui.

I cinque anni di viaggio nel nulla della Superlega, tutti avevano già capito come sarebbe finita (Marca)

Ne scrive così il quotidiano spagnolo:

“La Superlega è ormai storia. Questo era qualcosa che più o meno tutto il mondo del calcio aveva già capito, soprattutto perché il Real Madrid vagava solitario nel deserto. Si conclude così un progetto imperfetto fin dall’inizio, con i principali club inglesi coinvolti, tra cui Real Madrid, Barcellona e Juventus, tra i 12 membri fondatori. […]

Il 18 aprile 2021 era stata annunciata la creazione della Super League, con 12 club coinvolti nel progetto: Real Madrid, Barcellona, ​​Atletico Madrid, Juventus, Inter, Milan e sei club inglesi: Manchester City, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur e Chelsea. Tuttavia, la reazione dei tifosi, soprattutto in Inghilterra, è stata immediata. I sostenitori della Premier League sono scesi in piazza. […]

Manchester City, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham e Chelsea hanno abbandonato la Super League a seguito delle proteste pubbliche. Solo un giorno dopo, i club italiani, ad eccezione della Juventus, e l’Atlético de Madrid in Spagna hanno seguito l’esempio. Ciò ha anche creato un cambiamento epocale all’interno della gerarchia del calcio europeo. Andrea Agnelli, allora presidente dell’Associazione dei Club Europei (ECA), si è dimesso nell’aprile 2021 per continuare a sostenere la Super League. […] Nel frattempo, Real Madrid, Barcellona e Juventus presentano ricorso in tribunale, in primo luogo al Tribunale provinciale. Il 13 maggio 2021, Manuel Ruiz de Lara, presidente del Tribunale commerciale n. 17 di Madrid, sottopone una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) per stabilire se la Uefa e la Fifa stiano abusando della loro posizione dominante ai sensi del diritto dell’Ue. […]

Nel dicembre 2022, l’avvocato greco Athanasios Rantos, in rappresentanza dell’Ue, ha stabilito che la Fifa e la Uefa non hanno abusato della loro posizione dominante. […] Nel giugno 2023, in concomitanza con la finale di Champions League a Londra tra Real Madrid e Dortmund, la Juventus comunicò per lettera al Real Madrid e al Barcellona il suo ritiro. […]

Nell’ottobre 2025, Joan Laporta partecipò come ospite alla riunione dell’Eca presieduta da Nasser Al-Khelaifi a Roma. Entrambe le parti dimostrarono pubblicamente il loro riavvicinamento con un abbraccio di fronte a diversi media. […] Florentino Pérez intervenne all’Assemblea a novembre: “Non è normale che la UEFA cerchi di dettare il nostro destino e che giochiamo con formati di competizione che danneggiano i tifosi. Nessuno può sanzionarci”.

Nel novembre 2025, il Real Madrid ha sfruttato la sentenza dell’Ue per intentare una causa contro la Uefa chiedendo quasi 4,5 miliardi di euro di risarcimento per aver bloccato il progetto. […] Durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA tenutasi oggi a Bruxelles, Aleksander Ceferin stava già redigendo questa mattina il comunicato stampa per annunciare l’accordo con il Real Madrid, che è stato diffuso ufficialmente alle 15.00. Poco dopo, il Real Madrid ha fatto lo stesso attraverso i suoi canali ufficiali”.