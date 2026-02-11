È ufficialmente morta la Superlega, Uefa e Florentino hanno fatto pace dopo 5 anni

In un’improvvisa nota congiunta, il Real Madrid e l’Uefa confermano di aver raggiunto un accordo per il “bene del calcio europeo” sulla questione Superlega. Il progetto, nato nel 2021, aveva suscitato grandissime proteste soprattutto tra i tifosi, al punto da portare moltissimi club (tra cui Juventus – per ultima – Inter e Milan) a tirarsi fuori immediatamente. La superstite eccellente era proprio la squadra di Florentino Perez, fautore maggiore della competizione sovranazionale poi soppiantata dal nuovo format della Champions League ideato dall’Uefa e molto intrigante e soddisfacente (anche se non fornisce le stesse cifre ideali proposte dalla Superlega). Ne parla El Paìs.

È finita la Superlega: Ceferin e Perez hanno posto fine a una controversia durata 5 anni (Paìs)

“Il Real Madrid e la Uefa hanno annunciato oggi, in dichiarazioni identiche, di aver posto fine alla lunga controversia iniziata nell’aprile 2021, quando il club, presieduto da Florentino Pérez, lanciò un progetto di Superlega insieme ad altre 11 squadre, operanti al di fuori dell’organo di governo del calcio. Entrambe le entità affermano di aver “raggiunto un accordo per il bene del calcio europeo per club”.

Di seguito la nota ufficiale congiunta:

“Dopo mesi di discussioni, cui ha preso parte anche l’associazione dei club europei di calcio (Efc), è stato raggiunto un accordo di principio tra l’Uefa, il Real e la stessa Efc, per il benessere del calcio europeo, nel rispetto della centralità del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine dei club e al miglioramento dell’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia”.

Pochi giorni fa, anche il Barcellona si era tirato fuori dalla competizione con il seguente comunicato: