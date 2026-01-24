La nuova Ferrari sembra già vecchissima, i tifosi la contestano e si ferma in pista durante un’esibizione

Da Libero. "Pesano stagioni frustranti, soprattutto l'ultima nella quale Charles e Sir Lewis non non hanno mai vinto. Vasseur è a un bivio: o la rossa va bene, oppure sarà licenziato"

Ieri la Ferrari Sf-26 è stata presentata. Alcuni fan hanno protestato per il bianco sulla livrea (il purismo c’è anche nella Formula Uno, come se il colore cambiasse qualcosa ndr). Come racconta Libero, la monoposto – che comunque sarà diversissima a Melbourne, primo Gran Premio stagionale a marzo – si è pure fermata nel mezzo dell’esibizione. Pare (pare) per un problema di gestione.

La Ferrari sembra già vecchissima, eppure è nuova (Libero)

Si legge così sul quotidiano:

“Il popolo rosso ha gongolato, ieri, per i pochi giri promozionali di Hamilton e Leclerc al volante della neonata e provvisoria Sf-26 di bianco vestita, e per questo contestata sui social da alcuni fan puristi. Ma si sa, i sogni son desideri dopo 19 anni di forzata castità (Raikkonen vinse l’ultima iride nel 2007), e 18 dall’ultimo campionato соstruttori.

Pesano stagioni frustranti, soprattutto l’ultima nella quale Charles e Sir Lewis non non hanno mai vinto e Fred Vasseur, al quarto anno come team manager, è ora al bivio: o questa Rossa va, oppure Fred sarà sostituito da Antonello Coletta, il mago delle vittorie a Le Mans nel mondiale Endurance. […] È stata una presentazione per telecamere e fans, un ballo in maschera perché la Rossa che tutti hanno visto girare sarà cambiata profondamente da qui al primo gran premio di Melbourne (8 marzo). Il cofano seghettato, ad esempio, resterà? […] Questa Rossa firmata Loic Serra e ispirata cromaticamente alla storica T1 di Niki Lauda, è riassumibile in questi dati: pesa 35 in kg in meno rispetto alla disastrosa SF-25 e la deportanza è minima causa le inedite ali mobili. Poi il motore: la potenza è per il 50% di combustione interna e per il restante 50% elettrico. […]

Da Leclerc e Hamilton i soliti bla bla di circostanza: «Questa nuova Sf-26 sarà bella da guidare e il pilota conterà di più rispetto a prima. Ma siamo motivati». La potenza maggiorata dell’elettrico compenserà la scomparsa del drs per cui Charles ha aggiunto: «Fondamentale sarà la gestione dell’energia». La nuova Sf-26 si è pure fermata in pista ma non per un guasto, solo per un controllo di gestione, o almeno questa stata la versione ufficiale”.