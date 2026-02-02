Gutierrez sta diventando il jolly di Conte, Marca: “Ha ricordato Bale nel gol contro la Fiorentina”

Hanno giocato insieme al Real Madrid e vinto una Champions. Il terzino spagnolo sta giocando a destra data l'emergenza infortuni del Napoli; a Copenaghen si è distinto con il 90% di precisione dei passaggi.

Un focus su Miguel Gutierrez, terzino sinistro 24enne arrivato la scorsa estate dal Girona a Napoli per circa 20 milioni di euro. Ha disputato finora 19 presenze in maglia azzurra. Uno dei punti di forza è la polivalenza. Ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra contro la Fiorentina, giocando come esterno destro.

Il rendimento di Gutierrez col Napoli

Gutierrez in genere si trova a suo agio a piede invertito. È stato il giocatore che ha messo più palloni nell’area della Juventus (6 cross). Rappresenta una soluzione concreta all’emergenza in infermeria. A Copenaghen ha giocato a destra, altre volte in campionato a sinistra, fino a muoversi in mezzo al campo davanti alla linea a tre difensiva. Con Míchel nel Girona ha giocato perfino da centrocampista puro, davanti ai centrali.

Una carriera già ricca di trofei a soli 24 anni. Nonostante la giovane età, il palmarès di Gutierrez è da top player. Dopo essersi messo in luce nelle giovanili del Real Madrid, dove ha conquistato la Youth League e si è laureato campione d’Europa Under 19 con la Spagna, ha esordito tra i grandi sotto la guida di Zinedine Zidane. Al Bernabéu ha messo in bacheca una Champions League e una Liga prima di trasferirsi al Girona. Ha poi conquistato l’oro olimpico a Parigi 2024 ed è stato protagonista di una stagione storica per il club catalano, in lotta per il titolo e capace di centrare una storica qualificazione in Champions League. Il madrileno ha preso parte a tutte le notti europee degli azzurri, ad eccezione delle due gare saltate per infortunio, offrendo sempre prestazioni di alto livello. A Copenaghen si è distinto come uno dei migliori nel palleggio (53 passaggi riusciti su 59, con il 90% di precisione).

Si è confermato il jolly degli azzurri. La sua prova sulla corsia destra, ma anche nella zona centrale davanti alla consueta linea a tre difensiva, è l’ennesima dimostrazione della sua straordinaria duttilità.

Nella rete contro i Viola, gli spagnoli di Marca hanno scritto che ricordava Gareth Bale, con cui il terzino ha giocato ai tempi del Real Madrid:

Miguel Gutierrez ha condiviso appena una stagione con Gareth Bale al Real Madrid. Ma, oltre a vincere la Champions League, ha avuto il tempo di prendere nota sui colpi del gallese e di imitarlo nella vittoria contro la Fiorentina.