Gattuso va a vedere Vergara a Bergamo

Gattuso, ct della Nazionale, domani sarà a Bergamo per assistere ad Atalanta-Napoli. Terrà sotto osservazione Scalvini, Scamacca ma anche Vergara (oltre agli altri noti del Napoli). Vergara è entrato nei radar della Nazionale e chissà che non venga convocato già per i play-off Mondiali. Queste le date: il 26 marzo a Bergamo si giocherà Italia-Irlanda del Nord. Poi ci sarà l’eventuale finale, da giocare in trasferta il 31 marzo, contro la Vicente tra Galles e Bosnia.

La Gazzetta scrive dell’interesse della Nazionale per Vergara.

Non è un segreto: la Nazionale sta seguendo con grande attenzione l’ascesa nel calcio dei grandi di Antonio Vergara, talento di Frattaminore.Un

napoletano che si sta imponendo a Napoli, roba per pochi eletti e che richiede una personalità fuori dal comune. Antonio ce l’ha.

Tre gol consecutivi in tre competizioni diverse, sempre al Maradona e prima della prova opaca contro la Roma: Vergara non sta crescendo, sta volando. E la recente cena a Napoli con lo staff della Nazionale è una dimostrazione: lui, l’azzurro Italia, lo ha indossato una sola volta in carriera in U19. È arrivato il momento di riscrivere la storia.

Leggi anche – Sabatini: “Vergara? Il talento dipende molto dalle condizioni sociali. Napoli ne ha prodotto tanto, come il Sudamerica”