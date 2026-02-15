Sabatini: “Vergara? Il talento dipende molto dalle condizioni sociali. Napoli ne ha prodotto tanto, come il Sudamerica”
A Repubblica: "De Laurentiis mi propose di fare il direttore sportivo". Gli risposi: "Presidente, ma il Napoli ha già un direttore sportivo. Non c’è spazio per un altro. Mi riferivo ovviamente a lui"
Walter Sabatini, storico ds della Roma, ha rilasciato un’intervista a Pasquale Tina di Repubblica Napoli parlando anche di Vergara. Non è mancato un retroscena su una chiamata di De Laurentiis.
Le parole di Sabatini
De Laurentiis mi chiamò prima di Giuntoli. “Le va di fare il direttore sportivo da noi?”, così disse…”.
E lei cosa rispose?
“Presidente, ma il Napoli ha già un direttore sportivo. Non c’è spazio per un altro. Mi riferivo — sorride — ovviamente a lui. De Laurentiis è un grande presidente. Ha preso il Napoli in C e con una crescita costante è diventato una realtà europea. Ha vinto due scudetti mantenendo la sostenibilità finanziaria in modo convincente», gli dissi che c’era già lui.”
Il Napoli ha scoperto Vergara.
“Mi piace molto. È un campione, è forte, caparbio e tenace. Quando corre palla al piede verso la porta, lo fa con grande coraggio. Ha la soluzione tecnica e pulita. Se come credo non si farà condizionare dalla popolarità, sarà importante per tutto il calcio italiano, non solo per gli azzurri. Abbiamo bisogno di talenti come Vergara. E poi sono contento che sia di Napoli”
Perché?
“È una città che ha sempre prodotto talento che per me dipende molto dalle densità abitative e dalle condizioni sociali. Mi permetta un esempio…”
Prego.
“In Sudamerica il talento diventa questione di sopravvivenza”
Vergara può andare in Nazionale, o è troppo presto?
“Certo. Ha 23 anni, quindi è pronto. Cabrini e Bergomi giocavano giovanissimi con la Nazionale”.
