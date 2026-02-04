Home » Approfondimenti » Media e social

Garnacho sfida il passato: “Se lo United può farlo, possiamo farlo noi” e i tifosi lo deridono dopo la sconfitta (Daily Mail)

Non parte nemmeno titolare, come spesso accade, e il Chelsea perde 1-0 con gol di Havertz. È la prima sconfitta di Rosenior sulla panchina dei Blues e scattano subito le polemiche sui social.

Arsenal's English midfielder #49 Myles Lewis-Skelly (L) vies with Manchester United's Argentinian midfielder #17 Alejandro Garnacho during the English FA Cup third round football match between Arsenal and Manchester United at the Emirates Stadium in London on January 12, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) /

Alejandro Garnacho si è trovato sul lato ricevente delle prese in giro dei tifosi del Manchester United dopo che una provocazione al suo ex club si è ritorta contro, in seguito alla sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal nella semifinale della Carabao Cup martedì. Un tempo era anche accostato al Napoli.

Garnacho deriso da tutti

Scrive il Daily Mail:

“Il nazionale argentino, che si è unito al Chelsea per 40 milioni di sterline la scorsa estate, aveva lasciato Old Trafford in circostanze complicate dopo essere stato parte della cosiddetta ‘squadra bomba’ di Ruben Amorim.

I Red Devils hanno vissuto una rinascita sotto la guida dell’allenatore ad interim Michael Carrick, risalendo fino alla top four della Premier League grazie a tre vittorie consecutive contro Manchester City, Arsenal e Fulham.

In vista della semifinale di ritorno della Carabao Cup contro l’Arsenal agli Emirati martedì, a Garnacho è stato chiesto della possibilità di ribaltare il 3-2 subito all’andata”.

La giovane star di 21 anni ha risposto: “Tutti sanno quanto sia difficile giocare lì [agli Emirati]. Se, ad esempio, il Man United può batterli lì, possiamo farlo anche noi perfettamente”.

Garnacho, inizialmente nominato in panchina e poi fatto entrare nel secondo tempo, si è ritrovato “con l’uovo in faccia” dopo che il Chelsea ha subito una sconfitta per 1-0, con gol tardivo di Kai Havertz nel recupero, chiudendo la sfida con un 4-2 complessivo a favore dell’Arsenal.

I tifosi hanno rapidamente preso di mira Garnacho sui social media dopo il suo sfacciato commento sul vecchio club: “Beh, è andata bene, vero?”, hanno scherzato.

Prima del calcio d’inizio, diversi fan avevano già criticato i commenti pieni di “spavalderia” del giocatore. Uno ha scritto: “Commento interessante da fare quando hai appena perso contro di loro a casa un paio di settimane fa. Questo è Garnacho per te”. Un altro: “Chi si pensa di essere?”.

Nonostante l’ingresso nel secondo tempo, Garnacho non è riuscito a incidere sulla partita.

