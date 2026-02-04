Garnacho sfida il passato: “Se lo United può farlo, possiamo farlo noi” e i tifosi lo deridono dopo la sconfitta (Daily Mail)

Non parte nemmeno titolare, come spesso accade, e il Chelsea perde 1-0 con gol di Havertz. È la prima sconfitta di Rosenior sulla panchina dei Blues e scattano subito le polemiche sui social.

Alejandro Garnacho si è trovato sul lato ricevente delle prese in giro dei tifosi del Manchester United dopo che una provocazione al suo ex club si è ritorta contro, in seguito alla sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal nella semifinale della Carabao Cup martedì. Un tempo era anche accostato al Napoli.

Is Garnacho Becoming a PROBLEM for Chelsea? pic.twitter.com/z7TZHYVvrO — The Club (@TheClubLiveTw) February 3, 2026

Garnacho deriso da tutti

Scrive il Daily Mail:

“Il nazionale argentino, che si è unito al Chelsea per 40 milioni di sterline la scorsa estate, aveva lasciato Old Trafford in circostanze complicate dopo essere stato parte della cosiddetta ‘squadra bomba’ di Ruben Amorim.

I Red Devils hanno vissuto una rinascita sotto la guida dell’allenatore ad interim Michael Carrick, risalendo fino alla top four della Premier League grazie a tre vittorie consecutive contro Manchester City, Arsenal e Fulham.

In vista della semifinale di ritorno della Carabao Cup contro l’Arsenal agli Emirati martedì, a Garnacho è stato chiesto della possibilità di ribaltare il 3-2 subito all’andata”.

La giovane star di 21 anni ha risposto: “Tutti sanno quanto sia difficile giocare lì [agli Emirati]. Se, ad esempio, il Man United può batterli lì, possiamo farlo anche noi perfettamente”.

Garnacho, inizialmente nominato in panchina e poi fatto entrare nel secondo tempo, si è ritrovato “con l’uovo in faccia” dopo che il Chelsea ha subito una sconfitta per 1-0, con gol tardivo di Kai Havertz nel recupero, chiudendo la sfida con un 4-2 complessivo a favore dell’Arsenal.

Alejandro Garnacho before Chelsea’s 1-0 defeat to Arsenal in the Carabao Cup 😅 pic.twitter.com/bKXIlRaY9I — ESPN UK (@ESPNUK) February 3, 2026

I tifosi hanno rapidamente preso di mira Garnacho sui social media dopo il suo sfacciato commento sul vecchio club: “Beh, è andata bene, vero?”, hanno scherzato.

Prima del calcio d’inizio, diversi fan avevano già criticato i commenti pieni di “spavalderia” del giocatore. Uno ha scritto: “Commento interessante da fare quando hai appena perso contro di loro a casa un paio di settimane fa. Questo è Garnacho per te”. Un altro: “Chi si pensa di essere?”.

Nonostante l’ingresso nel secondo tempo, Garnacho non è riuscito a incidere sulla partita.