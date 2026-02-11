Federica Zille dopo il bacio di Spalletti: “Le molestie sono una cosa seria, non c’era alcuna malizia”

Su Fantacalcio Tv: "È stato sicuramente un tentativo goffo, ma non voleva mancarmi di rispetto. Se fossi stata uomo? Forse mi avrebbe dato una gomitata e non un bacio per spiegare cosa fosse un contatto di gioco"

In seguito ad un episodio piuttosto particolare nel post-partita di Juventus-Lazio, in cui Spalletti – alla sua maniera, per spiegare una dinamica da Var sui “contatti di gioco” – ha dato un bacio sulla spalla alla giornalista Dazn Federica Zille, vi sono state diverse polemiche social basate sullo sdegno. Si parlava di molestia, di machismo, di fisicità non richiesta dalla professionista. Quest’oggi proprio Federica Zille, ormai volto noto da bordocampista e da conduttrice dei pre-partita di Dazn, ha voluto smentire i retropensieri sulla vicenda, rendendo noto il suo pensiero sull’accaduto. Di seguito le immagini e le dichiarazioni a corredo.

Federica Zille: «Non c’era nessuna malizia nel gesto di Spalletti»

Qui il gesto di Spalletti:

Luciano Spalletti ha stupito tutti quando dopo la partita Juve-Lazio ha dato un bacio a sorpresa alla giornalista di Dazn Federica Zille. Il tecnico bianconero voleva mettere a tema l'entità dei contatti in occasione dei rigori. Ha chiesto alla sua intervistatrice se poteva…

Ecco poi le parole di Federica Zille, che risalgono a quest’oggi:

“Non c’era nessun tipo di malizia nel gesto di Spalletti. Voleva esemplificare quello che stava raccontando, ossia che c’è differenza tra un contatto e invece un intervento falloso. Io conosco Spalletti, tanti dicono: “Eh però, con un uomo non si sarebbe permesso di fare questo”. No, a un uomo avrebbe dato una gomitata per dire che quello era un fallo, non soltanto un contatto. Io non vorrei che in questa situazione si leggesse appunto della malizia o della mancanza di rispetto né a me come donna né come giornalista, come professionista. Ho letto dei commenti in cui addirittura è stata scomodata la parola “molestia”. Ho trovato veramente esagerato se non addirittura scorretto usare la parola molestia in questi casi perché la molestia è una cosa seria. E da donna sento fortemente questo tema, però a maggior ragione bisogna avere la lucidità in questo caso di dare il giusto peso a questa cosa”.

In molti dopo questa vicenda avevano paragonato il gesto spallettiano a quello di Rubiales (ex presidente della Federazione spagnola), che nel 2023, in occasione della consegna delle medaglie alle giocatrici della nazionale femminile spagnola di calcio dopo la vittoria nella finale della Coppa del Mondo a Sidney, diede un bacio sulla bocca in mondovisione a Jenni Hermoso. Per quell’episodio, Rubiales è stato condannato a 10.800 euro di multa e ad un ordine restrittivo nei confronti della donna.