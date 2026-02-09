Il bacio di Spalletti a Zille non è quello di Rubiales ma lo avrebbe fatto con un giornalista maschio? (Guardian)

La stampa anglosassone conferma di avere un'altra sensibilità sul tema rispetto all'Italia: “Ha evitato la faccia sì ma è stato “unfair” chiederlo in diretta peraltro procedendo senza aspettare la risposta di lei”

Come al solito, il lunedì il Guardian si occupa del calcio italiano. Con la giornalista Nicky Bandini che da anni segue la Serie A e dintorni. Oggi il Guardina si occupa anche del Napoli e della sua vittoria per 3-2 sul campo del Genoa, così come del dibattito che c’è in Italia sul Var e sul calcio di un tempo. Dibattito innescato a fine partita da De Rossi che da un lato ha detto questo, dall’altro ha riferito le frasi di un suo collaboratore che – a proposito del rigore fischiato al Napoli, ha detto: “se non ce lo avessero dato, avremmo protestato molto”.

Ma il Guardian si occupa anche d’altro. Si occupa del bacio di Spalletti alla spalla della giornalista Dazn Federica Zille. E Bandini scrive considerazioni che in Italia non leggeremo da nessuna parte.

Il dibattito sul Var e sui falli da contatto è diventato il tema del giorno (sempre partendo dal rigore assegnato al Napoli, come se fosse stato il primo: in realtà è il centesimo dell’anno fischiato così ma vabbè).

Scrive Bandini:

Spalletti ha quasi spostato l’argomento da una conversazione sul contatto a una sul consenso. Parlando con Federica Zille di Dazn, era in pieno monologo sulla necessità che ci siano più sfumature nell’interpretazione delle leggi calcistiche. Per illustrare la sua argomentazione, ha chiesto: “Posso darti un bacio?” Poi, senza aspettare una risposta, si è chinato per darle un bacio sulla spalla.

Prosegue il Guardian::

“Ti ho dato un bacio, e questa è una forma di contatto”, ha detto Spalletti. “Ti ho toccato, è una forma di contatto. Devi vedere che tipo di contatto è. La difficoltà arriva sempre quando le persone pensano di poter scrivere regole che dicono: “Un tocco di mano è sempre fallo, una scarpa sul piede è sempre fallo”.

Zille è stata visibilmente colta alla sprovvista, ma rideva mentre tornava a guardare la telecamera. Diletta Leotta in studio ha fatto il check allacollega, chiedendo “tutto Ok”? e Zille ha risposto: “Avevo bisogno di rassicurare tutti a casa”.

Proprio come i falli di cui Spalletti stava discutendo, questo sembrava un momento da interpretare con sfumature. Non siamo a Luis Rubiales che afferrò Jenni Hermoso e la costrinse a un bacio sulle sue labbra. Spalletti è stato deliberato nell’evitare il volto di Zille, per rendere il suo gesto più innocuo. Tuttavia, possiamo chiederci se avrebbe usato la stessa analogia con un giornalista maschio. Chiedere a Zille il permesso di baciarla è stata una manovra sleale da fare in diretta e se hai intenzione di chiedere il consenso, dovresti dare all’altra persona il tempo di rispondere.

Per il resto, a proposito del rigore, il Guardian scrive che

Cornet è stato maldestro nel contrastare Vergara, colpendo il piede d’appoggio. Vergara ha accentuato il contatto, ma il fallo c’era. Questa è stata anche la conclusione dell’arbitro Davide Massa, dopo che la sala Var gli ha suggerito di rivedere l’azione.