Euro 2032, il Comune: “Napoli non è stata esclusa, la Uefa ci ha chiesto la documentazione per il 2 marzo”

Il Comune di Napoli nega che la città sia stata esclusa dagli Europei (in favore di Salerno) e il suo assessore Cosenza dichiara che il 2 marzo, come da accordi, sarà inviata alla Uefa la documentazione sul progetto del nuovo stadio Maradona.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Nell’elenco ci sono Firenze, Roma, Cagliari e gli appuntamenti di marzo con Milano, Palermo, Salerno appunto e Genova. All’appello manca lo stadio Maradona che il sindaco Manfredi ha candidato ufficialmente come una delle cinque sedi italiane per gli Europei del 2032 che l’Italia organizzerà assieme alla Turchia. L’assenza ovviamente ha fatto rumore e da Palazzo San Giacomo si sono affrettati a smentire un’esclusione definitiva: gli uffici comunali non hanno ancora inviato la documentazione completa che fu richiesta in occasione dell’incontro con i delegati Figc, avvenuto lo scorso 6 febbraio a Palazzo San Giacomo, quando l’assessore alle infrastrutture, Edoardo Cosenza, ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dello stadio Maradona.

La dead line è fissata per lunedì ed è lo stesso Cosenza ad assicurare che non ci saranno problemi: «Dopo la riunione del 6 febbraio – ha detto a Repubblica – il Comitato organizzatore locale Uefa 2032 ha chiesto per iscritto un’ampia documentazione entro lunedì e riceveranno tutto entro tale data». Le parti sono in contatto costante e il 2 marzo il plico sarà indirizzato come previsto all’Uefa: conterrà il modello di stadio (lo Stadium Template) con tutti i costi necessari alla ristrutturazione del Maradona (circa 200 milioni di euro).