Di Lorenzo fuori dalle sei alle otto settimane, oggi consulto a Villa Stuart

Sollievo per Di Lorenzo ma anche la consapevolezza che il capitano rimarrà fuori almeno un mese e mezzo.

Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

La riso­nanza ha escluso la rot­tura dei cro­ciati – ante­riore o poste­riore – e di con­se­guenza anche il rischio di un inter­vento serio e pro­ble­ma­tico. Oggi il capi­tano si recherà a Villa Stuart, a Roma, per la valu­ta­zione deci­siva con il pro­fes­sor Mariani. Incro­cerà Alis­son, il nuovo acqui­sto, e lo acco­glierà. Con fidu­cia rin­no­vata e tem­pi­sti­che di recu­pero che, se tutto andrà come\ deve anche dopo la visita spe­cia­li­stica, potreb­bero aggi­rarsi intorno al mese e mezzo. O giù di lì: il clas­sico iter ria­bi­li­ta­tivo, in que­sti casi, è com­preso tra le sei e le otto set­ti­mane, dipende tutto dalle rispo­ste dell’atleta, ma alle porte della valu­ta­zione defi­ni­tiva non è mai con­si­glia­bile sbi­lan­ciarsi sui tempi di rien­tro. Meglio atten­dere qual­che ora e per il momento basarsi esclu­si­va­mente sulle cer­tezze.

Leggi anche: Il Napoli non prenderà un sostituto di Di Lorenzo, vanno avanti le trattative per l’ala (Pedullà)