Di Lorenzo fuori dalle sei alle otto settimane, oggi consulto a Villa Stuart
Il Corsport: dipende tutto dalle risposte dell’atleta, ma alle porte della valutazione definitiva non è mai consigliabile sbilanciarsi sui tempi di rientro
Sollievo per Di Lorenzo ma anche la consapevolezza che il capitano rimarrà fuori almeno un mese e mezzo.
Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
La risonanza ha escluso la rottura dei crociati – anteriore o posteriore – e di conseguenza anche il rischio di un intervento serio e problematico. Oggi il capitano si recherà a Villa Stuart, a Roma, per la valutazione decisiva con il professor Mariani. Incrocerà Alisson, il nuovo acquisto, e lo accoglierà. Con fiducia rinnovata e tempistiche di recupero che, se tutto andrà come\ deve anche dopo la visita specialistica, potrebbero aggirarsi intorno al mese e mezzo. O giù di lì: il classico iter riabilitativo, in questi casi, è compreso tra le sei e le otto settimane, dipende tutto dalle risposte dell’atleta, ma alle porte della valutazione definitiva non è mai consigliabile sbilanciarsi sui tempi di rientro. Meglio attendere qualche ora e per il momento basarsi esclusivamente sulle certezze.
