Il Napoli non prenderà un sostituto di Di Lorenzo, vanno avanti le trattative per l’ala (Pedullà)
Il Napoli ieri ha subito l’ennesimo infortunio di stagione, ovvero quello di Giovanni Di Lorenzo. Ma pare che gli azzurri non vogliano prendere un sostituto in questa sessione di mercato, che finirà domani. Vanno avanti invece i discorsi per l’attaccante esterno, che sostituirebbe Noa Lang, con i due profili rimasti, ovvero Allisson Santos dello Sporting Lisbona e Sulemana dell’Atalanta.
Come dichiarato da Alfredo Pedullà su YouTube:
Il Napoli ha mollato tutte le piste per un terzino. Zappa è vicino alla Fiorentina, Holm l’aveva già mollato; il Napoli ora ha deciso di andare in stand-by con una sola partita a settimana. Dovrebbe procedere per Allisson Santos, a meno che non si riaprano situazioni per Sulemana visto che l’Atalanta ha ceduto Lookman all’Atletico Madrid.