Il presidente del Napoli si presenterà a Palazzo san Macuto (Roma) alle 8:30. L'ente si occupa di infiltrazioni criminali nello sport e ha già sentito i vertici di Inter, Juve e Milan

La Commissione Antimafia – come avevamo già scritto qui – ha convocato i vertici di tre importanti squadre di Serie A per discutere delle infiltrazioni criminali all’interno dello sport. Domani, 12 febbraio, toccherà a De Laurentiis, Cairo e Marino rispondere alle domande del comitato, ad un’audizione che ha già visto partecipare a Palazzo San Macuto i vertici di Inter, Juventus e Milan. In particolare, De Laurentiis parlerà alle ore 8:30.

De Laurentiis, Cairo e Marino sono convocati per un’audizione in Commissione Antimafia

Una volta ascoltate le parti, la Commissione redigerà una Relazione com’è successo nel 2017, quando sotto l’occhio del ciclone finirono i rapporti tra il tifo organizzato e i club. La relazione di quell’annata si può leggere qui.

In quel caso – dove pure fu sentito De Laurentiis – concluse che esistessero strette relazioni tra criminalità organizzata, criminalità comune e frange violente del tifo organizzato, all’interno del quale vi era una percentuale molto elevata di soggetti con precedenti penali, anche gravi. Il documento ripercorreva le vicende che hanno riguardato importanti club calcistici di serie A e B (Juventus, Napoli, , Catania, Genoa, Lazio, Latina) sottolineando che in alcuni casi i gruppi del tifo organizzato sono diretti o controllati da gruppi criminali (talora i capi ultras sono persone appartenenti alle cosche mafiose) o agiscono con metodi in larga misura ad essi assimilabili, esercitando varie forme di ricatto e pressione nei confronti delle società sportive.