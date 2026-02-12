Coppa Italia, il referto del giudice sportivo: nessuna sanzione per Conte e il Napoli
Conte mai menzionato nel referto. E non ci sono al momento novità sull’eventuale apertura di un fascicolo da parte della Procura Figc
Nessuna sanzione né per il Napoli, né per Antonio Conte. Queste le decisioni del Giudice sportivo dopo il turno di Coppa Italia conclusosi ieri. Non ci sono novità sull’eventuale apertura del fascicolo da parte della Procura Figc per l’insulto che Conte avrebbe rivolto all’arbitro. La Procura starebbe valutando un eventuale approfondimento basandosi sul labiale del tecnico del Napoli nei confronti di Manganiello direttore di gara di Napoli-Como di Coppa Italia al momento della mancata espulsione di Ramon per doppia ammonizione.