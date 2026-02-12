Coppa Italia, il referto del giudice sportivo: nessuna sanzione per Conte e il Napoli

RaiSport è lo specchio dell’Italia. Oggi tutti conoscono Petrecca perché è scoppiato il caso di Stato Auro Bulbarelli

di Massimiliano Gallo - Era lui il prescelto per la cerimonia ma ha osato anticipare (con esagerazioni non gradite al Quirinale e in Rai) la sorpresa di Mattarella. Era davvero grave quello che ha detto? Più grave è che non ci sia più Alessandra De Stefano