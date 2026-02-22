Contro il Napoli il Var usa due pesi e due misure. Ma dopo l’1-1 la squadra è scomparsa

Cesare – Caro Guido, brutta sconfitta del Napoli contro una modesta Atalanta che però ha avuto il merito di crederci e ribaltare il risultato. Il Napoli ha fatto un buon primo tempo chiudendolo in vantaggio ed un buon inizio di ripresa ma poi dopo il gol annullato e poi il pareggio si è perso. Parlare dell’arbitraggio quando si perde si dice che è l’alibi dei perdenti però il gol che ci hanno annullato ha dell’inspiegabile! Il gol di Guitierrez era regolarissimo perché Hojlund non ha fatto assolutamente fallo su Hien.

Guido – L’arbitro ha visto un fallo che non c’era ma è ancora più grave che non sia intervenuto il Var. Il Var invece era stato solerte a richiamare l’arbitro per annullare un rigorino dato anche che se il contatto c’era stato e che la valutazione era sull’intensità del contatto e quindi sarebbe dovuta essere una decisione di campo. E sul 2-0 per l’Atalanta sarebbe stata molto dura e quindi è chiaro che sicuramente l’episodio ha fortemente condizionato il risultato.

Cesare – Poi al 61’ abbiamo subito il pareggio su calcio d’angolo scaturito da una palla sanguinosa che grida vendetta persa dal volenteroso ma modesto Mazzocchi. E dopo il pari il Napoli ha purtroppo portato avanti un copione già visto smettendo di giocare e abbassandosi per mantenere il risultato. Eppure l’Atalanta aveva giocato mercoledì mentre noi avevamo avuto la settimana tipo amata dal nostro tecnico. Comunque è stato evidente a tutti che lasciando il campo all’avversario, e rinunciando a giocare, avendo avanti 15 minuti più il recupero, avremmo preso gol. E così è stato su un colpo di testa a centro area di Samardzic che sicuramente non è un saltatore e che è stato contrastato in modo goffo da Olivera.

Guido – Per non parlare del cross con Politano che invece di contrastare l’avversario ha alzato la gambetta come una ballerina del San Carlo. E andato in svantaggio, il Napoli ha ripreso a giocare riportandosi in avanti cercando di pareggiare la partita. Purtroppo per giocare dobbiamo stare o ad inizio partita sullo 0-0 o in svantaggio per recuperare. Nota positiva è che abbiamo in difesa ritrovato Buongiorno mentre è stato disarmante Juan Jesus che si è fatto ammonire per proteste condizionando la prestazione e obbligando l’allenatore a cambiarlo. E tra l’altro sa benissimo che siamo contati.

Cesare – In avanti Vergara e Alisson Santos hanno fatto una buona partita con Hojlund per poi perdersi progressivamente nella parte finale anche perché stremati per il gran lavoro che il tecnico chiede loro in fase difensiva. Comunque il Napoli deve andare avanti e lottare per un posto in Champions anche se con una rosa decimata.

Guido – Due osservazioni. Vergara subisce molte entrate dure ma gli arbitri non gli fischiano mai un fallo a favore. Probabilmente lo hanno classificato un simulatore. Alisson ha perso tre o quattro brutte palle in mezzo al campo provocando ripartenze. E poi quando parte va sempre a concludere e non dà mai la palla. Continuo a pensare che dovrebbe giocare l’ultima mezz’ora con le squadre lunghe.

Cesare – Comunque caro Guido parlerei ormai del Napoli dei fantasmi con dei calciatori scomparsi e di cui non si sa più niente. Oltre ad Anguissa anche McTominay purtroppo è diventato un mistero. Nel pre-partita Conte interrogato sullo scozzese ha detto che non lo vede dalla partita con il Genoa e quindi di chiedere informazioni al medico. Penso che qualcosa dovrebbe saperla anche perché era stato lui a lasciarlo in campo zoppicando a rincorrere gli avversari per 10 minuti. E poi nel post-partita disse che era tutto a posto perché era una semplice infiammazione già nota al tendine e che non lo aveva fatto rientrare in campo nella ripresa per pura precauzione. E quindi lo si aspettava dopo 3 giorni nella sfida di Coppa Italia ed invece è scomparso.

Guido – Adesso il Napoli ha quattro partite alla sua portata. Ma se non tira in porta e prende gol con disinvoltura rischiano di diventare difficili.

LE SENTENZE

Milinkovic Savic – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Beukema – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Juan Jesus – Cesare: modesto (flop); Guido: ingenuo

Buongiorno – Cesare: buono; Guido: buono (top)

Mazzocchi – Cesare: modesto; Guido: così così

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Elmas – Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

Gutierrez – Cesare: sufficiente; Guido: non male

Vergara – Cesare: buono (top); Guido: sufficiente

Hojlund – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Alisson Santos – Cesare: buono; Guido : sufficiente

Politano – Cesare: scarso; Guido: modesto

Giovane – Cesare: impalpabile; Guido: un fantasma

Olivera – Cesare: scarso; Guido:pessimo ( flop)

Spinazzola – Cesare: inconcludente; Guido:sufficiente

Lukaku – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare: sufficiente ; Guido:sufficiente