Conte su Di Lorenzo: «Sembra che sia il crociato. Siamo l’unica società che ha 240 milioni in cassa e ci hanno bloccato il mercato»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina

Napoli-Fiorentina 2-1, Conte a Dazn

Su Di Lorenzo

«Persino il capitano, c’è poco da dire, torniamo sempre allo stesso discorso di mettere partite su partite facendo giocare sempre gli stessi giocatori. Questi tipi di infortuni, il crociato, è un evento traumatico, ma giocare tutte queste partite non fa altro che ammazzare i ragazzi. oggi ci sono restrizioni in rosa, chi non ha il viviaio che fa? Noi abbiamo una rosa striminzita perché non abbiamo un vivaio folto. Poi c’è il limite d’età, le rose devono essere allargate»

Ha detto crociato?

«Sembra che sia il crociato. Questa è una cosa molto brutta. Sapete cosa rappresenta per noi. Noi abbiamo avuto infortuni gravi dove poi fai fatica a mettere una pezza. Oggi abbiamo perso un pezzo da novanta che le ha giocate tutte visto che non avevamo soluzioni. Ribadisco, non capiscono che è come il cane che si morde la coda. Partecipare a competizioni che mettono più partite per prendere più soldi, in quello momento prendi più soldi, però poi devi spendere di più per ingaggi e comprare giocatori. Non sto parlando del Napoli, ma in favore dei calciatori in generale e mi dispiace che l’associazione calciatori sia d’accordo con tutti quanti e si giri dall’altra parte»

Perché non è entrato Beukema?

«Perché Olivera mi dava più garanzie»

Il sogno scudetto?

«Parliamo del nulla. parliamo di una squadra che sta cercando di fare il massimo con quello che ha a disposizione, fatevi una domanda e datevi una risposta. Se oggi cominciasse il campionato con la rosa che abbiamo, in che posizione mettereste il Napoli? Noi non vogliamo mollare, ma continuando così diventa improbo, vediamo società che si stanno rafforzando in maniera importante. Siamo l’unica società che ha 240 milioni in cassa e ci hanno bloccato il mercato, fantastico. Oggi sono troppo incazzato per Di Lorenzo, è meglio che smetto»