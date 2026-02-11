Conte rischia una giornata di squalifica? La Gazzetta: “insulto a Manganiello, forse interviene la Procura Figc”

Non si arresta la tempesta mediatica contro il Napoli (e soprattutto contro Conte). Ha urlato all'arbitro: "Almeno vallo a vedere, testa di c…". Il procuratore federale Chinè sta raccogliendo le immagini e gli audio dell’episodio.

Durante il match tra Napoli e Como di Coppa Italia, Antonio Conte ha insultato l’arbitro Manganiello; il tecnico del Napoli ha urlato “Almeno vallo a vedere, testa di c…” e ciò non è sfuggito alle telecamere. Tant’è che il procuratore federale Giuseppe Chinè sta raccogliendo le immagini e gli audio per valutare l’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Gli insulti di Antonio Conte all’arbitro Manganiello sono sfuggiti allo stesso direttore di gara (che era lontanissimo) e al quarto uomo (che pare in quel momento avesse gli auricolari attivi), ma non alle telecamere. Giuseppe Chinè sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell’episodio per valutare l’apertura (probabile) di un procedimento disciplinare a suo carico, visto che nel referto arbitrale non c’è nulla. Ma cosa rischia, nel pratico, Conte? Il tecnico del Napoli potrebbe essere dunque sanzionato con una giornata di squalifica, evitabile nel caso in cui chieda un patteggiamento con sanzione pecuniaria.