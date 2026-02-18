Chivu: “Lautaro? Per me si è fatto male, per un po’ di tempo lo avremo fuori”

Padre Chivu a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Bodø Glimt.

“Sapevamo che non sarebbe stato facile. Adattarci a condizioni del genere non è stato semplice. Comunque abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, approccio giusto, siamo tornati in partita dopo il pareggio. Nel secondo tempo abbiamo cominciato bene, poi siamo rimasti sorpresi nelle transizioni in cui loro sono veramente bravi. Dobbiamo dimenticare questa partita, tra tre giorni si rigioca e poi c’è il ritorno”.

Lautaro? C’è preoccupazione per le sue condizioni?

“Per me si è fatto male, per un po’ di tempo lo avremo fuori”.

Ti aspettavi questa qualità tecnica da parte del Bodo?

“Ci aspettavamo queste qualità, sapevamo che è stato il loro marchio anche col City. Ci ha impressionato l’intensità e la qualità del gioco del Bodø Glimt. Noi siamo stati un po’ lenti e sorpresi a far le risalite. È una squadra che ha qualità, intensità. Su questo campo riescono a fare qualcosina in più rispetto agli avversari”.