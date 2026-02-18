Il calcio italiano non sta benissimo: la Juve ne prende cinque dal Galatasaray, l’Inter tre dal Bodø Glimt

Il calcio italiano non sta benissimo: la Juve ne prende 5 dal Galatasary, l’Inter 3 dal Bodø Glimt

Champions amarissima per le italiane. Tre partite, tre sconfitte. Tutte e tre fuori casa ma non contro colossi del calcio. Fatta eccezione per il Borussia Dortmund. La Juventus ne ha prese cinque dal Galatasaray, l’Inter tre dal Bodø Glimt. Senza dimenticare che il Napoli manco ce l’ha fatta a qualificarsi per i play-off. Almeno uno l’ha segnato, con l’onnipresente Pio Esposito (lunga verifica Var per un tocco di braccio). L’Inter ha giocato una partita più o meno in linea con le sue qualità. Ma i norvegesi hanno avuto fiammate improvvise, come al solito. E quando Hanno alzato i ritmi, l’Inter si è fatta trovare impreparata. Soprattutto nella ripresa. Al vantaggio del Bodø nel primo tempo, ha risposto Pio. L’Inter ha anche colpito un palo con Darmian. Nella ripresa, la squadra di Padre Chivu non ha reagito all’uno-due (ossia al 2-1 3-1) firmato dai solito noti Haige e Høgh. È parsa in bambola là dietro. L’unica consolazione è che anche il City qui ha perso 3-1.

A Milano ovviamente l’Inter potrà ribaltarla ma comunque dovrà vincere almeno con due gol di scarto. Due per andare ai supplementari. I nerazzurri possono consolarsi con l’1-1 tra Milan e Como. C’è però anche il problema Lautaro Martinez uscito per un problema al polpaccio. Domani farà gli esami.

Leggi anche: Il sistema calcio italiano non è progettato per competere ma per sopravvivere. Perciò perde in Europa