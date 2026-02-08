Chiellini sul rinnovo di Spalletti: “Non c’è fretta ma neanche nessun dubbio”

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match contro la Lazio per parlare del futuro di Spalletti:

Chiellini e l’elogio di Spalletti

“Noi siamo felicissimi di Spalletti, di quello che sta facendo: si vede la gioia di allenare la Juventus. Ogni cosa a suo tempo, non c’è nessuna fretta ma neanche nessun dubbio”.

Spalletti ha detto che deve meritarsi il rinnovo

“Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juventus, firmando un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo: è sicuramente parte del presente e del futuro di questa squadra. Il rinnovo di Kenan è stato importante”.