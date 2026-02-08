Home » Il Campo » Dichiarazioni

Chiellini sul rinnovo di Spalletti: “Non c’è fretta ma neanche nessun dubbio”

A Dazn: "Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juventus, firmando un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo"

La Juventus non dormirà a Napoli chiellini Spalletti

Db Cremona 01/11/2025 - campionato di calcio serie A / Cremonese-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti-Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match contro la Lazio per parlare del futuro di Spalletti:

Chiellini e l’elogio di Spalletti

“Noi siamo felicissimi di Spalletti, di quello che sta facendo: si vede la gioia di allenare la Juventus. Ogni cosa a suo tempo, non c’è nessuna fretta ma neanche nessun dubbio”.

Leggi anche: Con Spalletti si rivede la Juventus del 2019, il tecnico ha spezzato gli incantesimi

Spalletti ha detto che deve meritarsi il rinnovo
“Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juventus, firmando un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo: è sicuramente parte del presente e del futuro di questa squadra. Il rinnovo di Kenan è stato importante”.

Juventus, Chiellini presenta i nuovi: “Boga ha bisogno di 15 giorni, Holm terzino affidabile”

Correlate