Con Spalletti si rivede la Juventus del 2019, il tecnico ha spezzato gli incantesimi (Vaciago)

La Juventus vince 4-1 contro il Parma e si porta al quarto posto in classifica, in attesa del match di oggi della Roma. Luciano Spalletti sembra aver riportato identità ai bianconeri.

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago scrive sul quotidiano:

L’assembramento di partite esalta Spalletti. Il 4-1 al Parma arriva con una prestazione brillante e feroce dal primo minuto, che ha annichilito qualsiasi ambizione degli avversari. La Juventus ha finalmente trovato un allenatore con cui costruire un ciclo. E si ricongiunge uno strappo avvenuto nel maggio 2019 con la fine della prima era Allegri. Dopo otto scudetti consecutivi si cercava qualcosa di più. Sono passati Sarri, Pirlo, Allegri, Motta e Tudor: nessuno è riuscito nell’intento di un calcio più propositivo e offensivo. A Parma la Juve è stata divertente, aggressiva, dominante: non è ancora forte come lo era nel 2019, ma ha un uomo che ha spezzato un po’ gli incantesimi.