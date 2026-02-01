Chi fa il mercato del Napoli e perché tutti questi infortuni muscolari?

Cesare – Caro Guido vittoria preziosissima del Napoli che ha vinto una partita fondamentale per il prosieguo del campionato. Il Napoli ha vinto anche meritatamente ma soffrendo fino alla fine per la nota problematica di non chiudere le partite perché spreca troppe palle gol. Comunque alla squadra che sta facendo gli straordinari con 9 partite in 27 giorni, cioè una partita ogni 3 giorni, va fatto un plauso considerato che stanno giocando sempre gli stessi per la rosa falcidiata dagli infortuni e dalle partenze avvenute o ormai certe del mercato invernale. Inoltre abbiamo perso anche Di Lorenzo con un infortunio, che purtroppo sembra grave (le immagini del ginocchio che si è girato sono state emblematiche), anche se stavolta non dovuto a problemi muscolari ma ad un evento traumatico.

Guido – Facciamo i migliori auguri al nostro capitano e sarà un danno non solo per il Napoli ma anche per la nazionale italiana per le determinanti partite di qualificazione per il mondiale. Ma piuttosto che soffermarmi sulla partita vorrei aprire una discussione sui cosiddetti “MISTERI” del Napoli a cui tutti i tifosi vorrebbero delle spiegazioni. Partirei dalla campagna acquisti estiva fallimentare con Lucca, Lang e ormai Marianucci mandati via e Beukema che non gioca. Ma chi l’ha fatta? Io ritengo all’80% Manna. Con Conte chiamato ad avallare scelte che magari erano anche uniche. Nelle squadre di calcio c’è uno staff che propone i calciatori. Uno staff che fa lo scouting. In generale i tecnici impegnati sulla panchina non conoscono a fondo i giocatori sul mercato. Meno ancora quali siano le possibili alternative a disposizione.

Cesare – Ma come il tecnico interpreta il ruolo di allenatore-manager e con le garanzie che aveva voluto a giugno per rimanere a Napoli mi sembra improbabile (tra l’altro aveva avuto come da lui richiesto quasi tutti gli acquisti in tempo per il ritiro cosa riuscita a nessuna altra squadra). E inoltre i giocatori presi non sono non noti e da scoprire (vedi in passato Kvara e Kim) ma gente come Lucca e Beukema che giocano da anni in serie A e Lang che giocava la Champions (e la Juve lo ricorda bene). Ad esempio parlando proprio di mercato uno dei misteri è Beukema uno dei migliori centrali del campionato a Bologna e che adesso non gioca a braccetto di destra nemmeno se mancano Rrahmani e Di Lorenzo insieme. Ieri Conte ha preferito far giocare 3 mancini nella linea difensiva (che sono 5 se consideriamo anche i quinti) dicendo che Oliveira, che sicuramente quest’anno sta facendo una delle sue peggiori stagioni, gli da più garanzie. Che è successo?

Guido – Secondo: uno dei principali misteri, in questo Napoli dei misteri, è l’origine degli innumerevoli infortuni muscolari, che non hanno eguali in Europa e che hanno falcidiato la rosa (a cui si aggiungono quelli traumatici come adesso capitato a Di Lorenzo). Problemi di preparazione ed allenamento? Mancata adeguata turnazione della rosa facendo giocare sempre gli stessi (chiaramente non adesso ma quando tutti o quasi tutti erano a disposizione)? Spesso in questi problemi vi sono delle concause ma comunque vi è stata anche poca chiarezza nella comunicazione. Quello che so è che i risultati del lavoro di campo e dello staff sanitario (guidato da Raffaele Canonico, eccellente professionista) negli anni passati ponevano il Napoli ai vertici qualitativi europei.

Cesare – Parlando proprio di infortuni vi è il mistero di Neres che in seguito ad una trauma distorsivo alla caviglia è stato dichiarato recuperato e messo in campo per 30 minuti per poi uscire con una lesione al tendine tanto da doversi operare e stare fuori 3 mesi. Cosa è successo? A proposito di turnazione di rosa per preservare i calciatori vi è poi il mistero di Vergara tenuto ai margini senza farlo praticamente mai giocare per poi scoprire che è un talento. E a detta di Conte, anche dopo le grandi prestazioni del ragazzo, non avrebbe mai giocato se non ci fossero stati tutti questi infortuni. Ma con la classe che ha in partite dove eravamo in difficoltà con la difesa avversaria schierata come con il Verona, il Sassuolo, il Parma non poteva giocare e preservare anche gli altri che poi si sono rotti?

Guido – Io sono colpito dal mistero Buongiorno che al netto degli infortuni sta giocando malissimo. Sembrava essersi ripreso contro il Chelsea ma contro la Fiorentina è stato il peggiore con il centravanti avversario Piccoli che sembrava Ronaldo “il fenomeno”. Come può un giocatore giustamente ritenuto uno dei più forti centrali in circolazione ridursi così? Un tempo dominatore sulle palle alte e oggi sempre superato. Commette una caterva di falli per lo più inutili. Insomma un fatto inspiegabile. Io però sono ottimista: uscirà dal tunnel e andrà a fare anche il mondiale.

Cesare – Comunque speriamo con il tempo di avere delle risposte ai misteri del Napoli e pensiamo adesso alla prossima partita tra una settimana. Questa volta il tecnico avrà tutto il tempo di preparare con i suoi reduci la partita con la “famigerata” settimana tipo.

LE SENTENZE

Meret- Cesare: ottimo; Guido: buono

Di Lorenzo- Cesare: auguri capitano ; Guido: torna presto

Buongiorno- Cesare: scarso (flop) ; Guido:insufficiente ( flop)

Juan Jesus- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Gutierrez- Cesare: buono; Guido: buono

Lobotka- Cesare: più che sufficiente ; Guido:buono

Mc Tominay- Cesare: più che sufficiente; Guido: più che sufficiente

Spinazzola- Cesare: sufficiente; Guido: prudente

Vergara- Cesare: fortissimo (top); Guido: eccellente ( top)

Elmas- Cesare: sufficiente ; Guido:sufficiente

Hojilund- Cesare: buono; Guido: sufficiente ( ma si divora un gol)

Oliveira- Cesare:sufficiente ; Guido: sufficiente

Lukaku- Cesare: s.v. ; Guido: s.v.

Giovane- Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte- Cesare: buono; Guido: ottimo