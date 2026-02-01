Da troppo tempo De Laurentiis tace su questa strana stagione (Corbo)

“Da troppo tempo De Laurentiis tace su questa strana stagione”, scrive così su Repubblica Napoli Antonio Corbo come stando e riportando le parole di Antonio Conte dopo la vittoria sulla Fiorentina e soprattutto dopo l’infortunio di Di Lorenzo. Corbo chiama in causa il presidente in relazione al blocco del mercato del Napoli che in realtà è uno dei pochissimi club con il bilancio in ordine.

Scrive Corbo:

Conte poi inveisce contro le restrizioni federali che bloccano il mercato del Napoli a gennaio, «pur avendo il club ricavi per 230 milioni». Il tema è delicato più che complesso, merita una risposta della società. Da troppo tempo il presidente tace su questa strana stagione già finita in Champions e compromessa in campionato per lo scudetto, comunque spettacolare per le tante partite vittorie sofferte e altrettante prove dei giocatori generose fino a commuovere. Infortunio e polemica oscurano il sabato di una vittoria concitata e meritata, in una già avvilente sera sporca di pioggia, scirocco, noia. Questo calcio scompensato nei valori e nei profitti segnala intanto un ragazzo che sembrava non ci fosse nel Napoli, che il caso spinge sulla scena, Antonio Vergara è all’improvviso il sorriso che racconta anche l’altra metà del calcio, Tutto nero, ma c’è sempre e per tutti un altro domani.