L'insinuazione maliziosa del giornale inglese: "Giocare in casa è statisticamente un fattore: gli sport invernali sono questione di millimetri e decimi di secondo"

Olimpiadi, che strana l’Italia seconda nel medagliere: non è che è merito del “suo” ghiaccio? (Guardian)

L’Italia è – per ora – la vera star delle Olimpiadi invernali di Milano a Cortina. E’ seconda nel medagliere, dietro la Norvegia, ed è un po’ una sorpresa. E non è poi così un caso visto che storicamente chi ospita le Olimpiadi invernali a casa sua poi vince mediamente più del solito. Vuoi vedere che c’è un motivo, si interroga un po’ maliziosamente il Guardian. Vuoi vedere è che il merito è nel ghiaccio home-made?

In due giorni – scrive il giornale inglese – l’Italia aveva già più medaglie (nove) di quelle vinte a Sochi 2014 (otto) e molte di più di quelle vinte a Vancouver 2010 (cinque). Il Paese ospitante era quasi a metà strada verso il suo record olimpico invernale di 20 medaglie, conquistato a Lillehammer 1994.

Martedì “ha aumentato il suo totale martedì, aggiudicandosi medaglie in sport che spaziano da quelli più eleganti (curling doppio misto, bronzo) a quelli più frenetici (staffetta mista di pattinaggio di velocità short track, oro). Mercoledì, ha raddoppiato nello slittino doppio (maschile e femminile), portando il suo totale di medaglie d’oro a quattro. Giovedì ha portato un altro oro nel superG femminile” con Federica Brignone.

“In una certa misura, un aumento del numero di medaglie da parte del Paese ospitante è tipico delle Olimpiadi. Gli Stati Uniti hanno infranto il loro record di medaglie a Salt Lake City 2002. Il Canada ha stabilito un record di medaglie d’oro in un’edizione delle Olimpiadi invernali, quando ha ospitato i Giochi nel 2010, sebbene tale record sia stato poi battuto dalla Norvegia. Corea del Sud e Cina hanno vinto più medaglie come Paesi ospitanti nel 2018 e nel 2022 di quante ne avessero mai vinte in qualsiasi edizione precedente. (I Giochi del 2014 in Russia non possono fornire un solido termine di paragone a causa dei diffusi problemi di doping che coinvolgono il Paese ospitante)”.

Non è una questione ambientale, di pubblico. “Il tifo può dare una spinta, ma solo in alcuni sport. Uno sciatore che parte dal cancelletto di partenza non sarà minimamente influenzato dagli applausi provenienti dalla base della pista”. “Ma il ghiaccio di casa può essere un vantaggio letterale. Gli atleti statunitensi di bob, skeleton e slittino hanno ottenuto una prestazione stellare nel 2002 sulla loro amata pista dello Utah Olympic Park, dove conoscevano tutte le curve come il palmo delle loro mani”.

“Nel 2006, quando i Giochi si tennero a Torino, l’Italia non riuscì a raggiungere il suo miglior risultato di 12 anni prima a Lillehammer. Nel 1994, vinse 20 medaglie, sette delle quali d’oro. In patria, ne vinse 11, cinque delle quali d’oro. Anche se Lillehammer viene considerata un’anomalia – influenzata dalle cinque medaglie della fondista Manuela Di Centa – il totale delle medaglie dell’Italia come nazione ospitante è rimasto inferiore alle 13 di quattro anni prima a Salt Lake City. L’immagine indelebile degli sforzi dell’Italia nel 2006 è rimasta impressa nella danza su ghiaccio, dove le medaglie di bronzo del 2002 Barbara Fusar-Poli e Maurizio Margaglio sono cadute sul ghiaccio verso la fine del loro programma, e Fusar-Poli ha fissato la sua compagna di lunga data con disperazione ed esasperazione per ben 30 secondi prima che finalmente si inchinassero”.

E quindi: cosa c’è di diverso questa volta? “Un fattore è il miglioramento generale. Dopo il nadir di cinque medaglie nel 2010 e nessuna medaglia d’oro nel 2014, l’Italia si è ripresa nel 2018 e si è avvicinata al suo record vincendone 17 nel 2022. L’ondata potrebbe anche essere il riflesso di un entusiasmo crescente. Torino non si è mai veramente scaldata per le Olimpiadi. I Giochi di quest’anno hanno un’atmosfera diversa, e il successo iniziale dell’Italia – punteggiato da vivaci festeggiamenti – non può che alimentare il fermento”.

“Lo sport richiede l’elaborazione di numeri. Millimetri di secondo nello slittino. Piccole correzioni ai punteggi di esecuzione nel pattinaggio di figura. Ma molti dei momenti migliori dello sport sfidano ogni spiegazione. Quando il pubblico inneggia a Rizzo, e poi la staffetta di short track sconvolge la potenza tradizionale, si può negare la presenza di qualcosa di semplicemente magico?