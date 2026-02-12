Eterna Brignone, vince l’oro nel SuperG: “Mi valutavo un’outsider, questa è stata la mia forza”

Alla Rai: "Ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ma non pensavo di poter vincere l'oro". Goggia esce fuori, stava facendo anche meglio di Brignone.

Federica Brignone, col pettorale numero 6, vince l’oro al SuperG a Cortina con un tempo di 1:23.41. Dietro di lei, la francese Romane Mirandoli e l’austriaca Cornelia Huetter.

Brignone era tornata a fine novembre sugli sci dopo la frattura scomposta pluriframmentaria di tibia e perone dello scorso aprile. Era in dubbio potesse farcela per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e invece ha risposto alla grande in pista.

Ai microfoni della Rai ha dichiarato:

“E’ incredibile. Ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ma non pensavo di poter vincere l’oro. Mai nella vita. Sapevo di aver dato il massimo e sarebbe stato un più, mi valutavo un outsider. Questa è stata la mia forza, è qualcosa di speciale“.

Sofia Goggia era invece partita molto bene, migliorando anche il tempo della sua collega, ma è uscita fuori pista.

Quinta e settima le altre due italiane in gara, Laura Pirovano e Elena Curtoni.