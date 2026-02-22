Home » Approfondimenti » Palazzo e Var

Calvarese: “Il Var sbaglia due volte: revoca il rigore e non richiama Chiffi per convalidare il gol dello 0-2″

Praticamente Aureliano è intervenuto quando non doveva. L'ex arbitro su X commenta Atalanta-Napoli: "C'è stata zero uniformità"

Cm Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Daniele Chiffi

Gli episodi andati in scena durante Atalanta-Napoli potrebbero costare caro agli azzurri: ecco il commento di Gianpaolo Calvarese su X.

Atalanta-Napoli, il commento di Calvarese

“Il Var sbaglia due volte: prima a intervenire per revocare il rigore per gli ospiti, poi – al contrario – quando non richiama Chiffi per convalidare il gol dello 0-2, dimostrando zero uniformità”

Prestazione pessima della squadra arbitrale, l’ennesima in questo campionato e che di fatto vanifica e inficia tutti gli sforzi profusi dal Napoli all’interno di un match giocato bene dagli azzurri. Dopo gli orrori contro il Verona e la Juve e quello in coppa contro il Como, ecco l’ennesimo arbitraggio che toglie punti preziosi. Qualcuno dovrà prendersi qualche responsabilità prima o poi.

