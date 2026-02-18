Cacciato da Bergamo, Lookman trova all’Atlético Madrid un palcoscenico perfetto (L’Equipe)

Anche Diego Simeone pensa lo stesso: "Ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti. È specialista nell'uno contro uno e ha avuto un impatto immediato sulla squadra".

All’Atalanta, Ademola Lookman ha vissuto un finale di storia piuttosto turbolento. Il suo rifiuto di allenarsi la scorsa estate e la sua battaglia per forzare il trasferimento hanno portato alla sua esclusione per due mesi e al disappunto dei tifosi. Ricordiamo tutti la telenovela andata in 0nda questa estate.

Racconta L’Equipe:

“E’ stato ingaggiato l’ultimo giorno del mercato invernale dall’Atlético de Madrid (35 milioni di euro + 5 di bonus). I suoi esordi da sogno hanno ravvivato le speranze dei Colchoneros, penalizzati dalla loro cronica instabilità e già rassegnati alla Liga (15 punti di distacco dal Real Madrid in testa). Tre giorni dopo il suo arrivo, con una sola sessione di allenamento alle spalle, il pallone d’oro africano 2024 è stato subito schierato titolare nei quarti di finale della Copa del Rey. Dominando la difesa del Betis Siviglia, è stato protagonista del successo dell’Atlético (5-0), segnando un gol e fornendo un assist”.

Lookman come si trova a Madrid?

Ha dichiarato l’allenatore Diego Simeone:

“Si è integrato immediatamente nella squadra, e abbiamo subito notato la sua forza fisica, la velocità e i cambi di ritmo negli ultimi metri. Speriamo che ci aiuti a crescere e che nascano connessioni con i compagni per il bene della squadra”.

Una settimana dopo, nella vittoria spettacolare dell’Atlético contro il Barcellona (4-0, andata semifinale Copa del Rey), è stata proprio la sua intesa con gli altri attaccanti e il gioco collettivo a sorprendere tutti. Ancora una volta autore di un gol e di un assist, Lookman sembrava essere sempre stato parte integrante della squadra.

Capace di giocare in tutti i ruoli offensivi, il neo-madrileno (28 anni) unisce alla velocità la capacità di saltare l’uomo e attaccare la profondità, qualità che mancavano cronicamente all’attacco dell’Atlético. L’ha detto anche Simeone:

“Ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti. È più specialista nel uno contro uno che nel gioco combinativo, anche se lo sa fare, e ha avuto un impatto immediato sulla squadra”.