Nemmeno una settimana e Lookman ha già conquistato l’Atletico. Simeone: “Le sue caratteristiche parlano da sole”

Ademola Lookman ha già fatto innamorare i tifosi dell’Atletico Madrid. La sua prestazione di ieri nel match di Copa del Rey contro il Betis (finito 5 a 0 per i Colchoneros) è da incorniciare. Ne parla As.

Lookman, esordio da sogno

Si legge su As:

Quando passerà del tempo, Lookman potrà vantarsi del fatto che, al suo debutto nell’Atlético e nel calcio spagnolo, la sua prestazione è stata così impressionante che persino parte della tifoseria avversaria lo ha applaudito al momento della sostituzione. Il nigeriano (28 anni) ha messo sottosopra La Cartuja (lo stadio del Betis, ndr), è andato via con un gol e un assist, e ha lasciato la sensazione che il suo impatto sulla squadra sia stato immediato.

Lookman è arrivato domenica a Madrid, lunedì ha firmato, martedì e mercoledì si è allenato con i nuovi compagni e ieri è entrato direttamente nell’undici titolare. Ha avuto tre occasioni, alcune abbastanza nitide, e alla quarta, per nulla semplice, ha segnato. Dopo una ripartenza che lui stesso aveva avviato insieme a Griezmann, ha superato Deossa e Llorente e ha calciato con il destro. Nella ripresa, ha servito a Griezmann l’assist per lo 0-4.

Le parole di Simeone

“Le sue caratteristiche parlano da sole. È diverso da tutti quelli che abbiamo. È specialista nell’uno contro uno, più che nel gioco associativo, che comunque possiede. Ci permette di giocare in diverse posizioni. Ha avuto un impatto molto positivo nel gioco della squadra”