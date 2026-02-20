Bonucci: “A livello tattico Conte mi ha dato tantissimo. Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande”

“Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande. Nelle caratteristiche del giocatore e nel metterlo nelle condizioni migliori ha fatto delle scelte che a volte sembravano assurde e invece poi hanno portato risultati. Nella tattica in generale, quello che mi ha dato di più è stato Antonio Conte, perché quando è arrivato con noi è partito da un 4-2-4, poi è passato al 4-3-3, poi al 3-5-2, e in tutti i moduli in cui giocavamo sapevamo a occhi chiusi cosa dovevamo fare.”

Su Gattuso

“Ho avuto la fortuna di essere allenato da lui al Milan. Venivamo da un periodo difficile e in quel momento lì lui mi ha detto: “Nel momento difficile devi fare le cose più semplici”. 4-3-3 semplice senza inventarci rotazioni e ha dato sicurezza ai giocatori.