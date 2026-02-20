Bonucci: “A livello tattico Conte mi ha dato tantissimo. Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande”
A Cronache di Spogliatoio: "Con Conte in tutti i moduli in cui giocavamo, sapevamo sempre cosa fare. Max ha fatto delle scelte che a volte sembravano assurde e invece poi hanno portato risultati."
Mg Londra (Inghilterra) 11/07/2021 - Euro 2020 / Italia-Inghilterra / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
nella foto: esultanza gol Leonardo Bonucci
In un’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, Leonardo Bonucci, ex Juventus e Milan e ora nello staff tecnico della nazionale, ha analizzato l’impatto che Allegri e Conte hanno avuto sulla sua carriera.
Le parole di Bonucci
“Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande. Nelle caratteristiche del giocatore e nel metterlo nelle condizioni migliori ha fatto delle scelte che a volte sembravano assurde e invece poi hanno portato risultati. Nella tattica in generale, quello che mi ha dato di più è stato Antonio Conte, perché quando è arrivato con noi è partito da un 4-2-4, poi è passato al 4-3-3, poi al 3-5-2, e in tutti i moduli in cui giocavamo sapevamo a occhi chiusi cosa dovevamo fare.”
Su Gattuso
“Ho avuto la fortuna di essere allenato da lui al Milan. Venivamo da un periodo difficile e in quel momento lì lui mi ha detto: “Nel momento difficile devi fare le cose più semplici”. 4-3-3 semplice senza inventarci rotazioni e ha dato sicurezza ai giocatori.
