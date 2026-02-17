Ovviamente va in tv a fare il pentito: “sono un essere umano, ho il diritto di sbagliare e il dovere di riconoscerlo. In 300 partite è la prima volta che vengo coinvolto in questi episodi"

Bastoni a Sky obbedisce a Marotta (e non a Chivu): “Sono qui ad ammettere le mie responsabilità, mi dispiaccio per il comportamento”.

Bastoni ha parlato a Sky per la prima volta dopo Inter-Juventus:

“Si è parlato tanto, anche troppo, ho passato qualche giorno anche per capire.

Ho visto che quel che c’è stato, ho sentito un contatto col braccio ma ho molto accentuato, sono qua a prendermi la responsabilità, mi dispiaccio per il comportamento eccessivo, sono un essere umano ha il diritto di sbagliare e il dovere di riconoscerlo.

Sono stato coinvolto in questo tipo di episodi solo l’altra sera dopo 300 partite, vedrete il solito Bastoni, non sono cambiato”.