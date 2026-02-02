Audero, individuato il responsabile del petardo: ha perso tre dita ed è stato aggredito dagli altri tifosi interisti
CorSera: è un cane sciolto, che ha pasticciato con un altro petardo esplosogli in mano; ora è in ospedale in attesa dell'arresto.
Individuato il colpevole del lancio del petardo su Emil Audero durante il match di ieri tra Cremonese e Inter. Il portiere è stato colpito con un petardo proveniente dal settore ospiti dei tifosi nerazzurri. L’Inter ora rischia una multa salata.
Individuato il colpevole del lancio del petardo su Audero
Come riportato dal Corriere della Sera:
Il responsabile, un cane sciolto, pasticcia con un altro petardo che gli esplode in mano, perde due-tre dita e prima di essere portato in ospedale (in attesa dell’arresto) viene aggredito dai suoi compagni di tifo. L’episodio, avvenuto davanti al presidente di Lega Ezio Simonelli, non resterà senza conseguenze: l’Inter rischia una multa fino a 50mila euro, ma anche la squalifica della curva a San Siro. Il 3-0 a tavolino sarebbe stata un’ipotesi solo nel caso di sospensione della partita per il rischio sicurezza.