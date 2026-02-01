Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo lanciato dal settore degli interisti
Il portiere si è rialzato poco dopo, cosciente, anche se ha fatto segno di non sentire ad un orecchio. L'Inter rischia una multa, o il divieto di trasferta.
A pochi minuti dal fischio d’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, il portiere della Cremonese Emil Audero è stato colpito da un petardo dal settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri.
Il portiere si è rialzato poco dopo, cosciente, anche se ha fatto segno di non sentire ad un orecchio. Il gioco è ripreso subito dopo.
L’Inter ora rischia una multa, o divieto di trasferta. Bisognerà aspettare due o tre giorni per la decisione del Giudice Sportivo.