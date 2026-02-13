Atletico-Barcellona, è Simeone show: dopo il 3 a 0 sfotte Yamal con il gesto delle tre dita – VIDEO
Il video del Chiringuito. Il Cholo: "La strada verso il ritorno è ancora lunga, ma oggi abbiamo regalato una bella gioia alla nostra gente”.
Non solo la schiacciante vittoria ai danni del Barcellona: Simeone ci mette il suo e sfotte Yamal dopo il 3 a 0. Il video del Chiringuito.
Simeone sfotte Yamal: i dettagli
Dopo il 3-0 segnato da Ademola Lookman, il Cholo si avvicina al giovane talento del Barcellona e gli mostra in modo evidente tre dita, gesto inteso come una provocazione legata al risultato. Il tecnico argentino non si ferma un attimo nel primo tempo, durante il quale l’Atlético mette a segno tutte e quattro le reti: autogol di Eric Garcia, poi gol di Antoine Griezmann, Lookman e Julian Alvarez.
📸 IMAGEN @elchiringuitotv | GESTO DE SIMEONE A LAMINE.
El argentino le señaló el número 3 con la mano… tras el tercer tanto del Atleti. pic.twitter.com/ZAOnDlFKq6
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 12, 2026
Le parole del Cholo
“Penso che la nostra gente abbia bisogno di queste feste. La strada verso il ritorno è ancora lunga, ma oggi abbiamo regalato una bella gioia alla nostra gente”.