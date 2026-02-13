Il 4 a 0 rimediato ieri contro l’Atletico certifica la preoccupante fragilità difensiva del Barcellona (As)

"Se l'attacco non funziona corri il rischio di uscirne malconcio. Ecco appunto. È mancata tensione competitiva, qualcosa di improprio in una squadra che stava giocando una semifinale."

Il 4 a 0 rimediato ieri contro l’Atletico certifica la preoccupante fragilità difensiva del Barcellona. Non che ci fosse bisogno di ulteriori conferme. Il punto di Diario As.

La difesa del Barcellona è un colabrodo: i dettagli

Si legge su As:

Il Barcellona di Hansi Flick si è spento in attacco e ha nuovamente dimostrato una fragilità difensiva più che preoccupante.

Ieri nemmeno i centrocampisti si sono salvati, chiaramente superati, così come gli attaccanti. Nonostante abbiano calciato 14 volte, le occasioni limpide al Metropolitano sono state solo due.

Un disastro in attacco e un disastro in difesa

Nel momento peggiore, in una semifinale, il Barcellona è rimasto nuovamente a zero. Una situazione poco abituale per la squadra di Hansi Flick, che ha una media di quasi tre gol a partita. È la quarta volta da quando la squadra è allenata dal tecnico tedesco che non segna. Il Barça non era riuscito a vedere la porta contro la Real Sociedad (1-0) e il Leganés (0-1) nella stagione 2024-25, e ha replicato nel 2025-26 contro il Chelsea (3-0) in Champions e l’Atlético de Madrid (4-0) in Coppa del Re.

Con un sistema così rischioso, corri il rischio di uscirne malconcio quando non hai la giornata giusta. Ed è quello che è successo contro l’Atlético. È mancata tensione competitiva, qualcosa di improprio in una squadra che stava giocando una semifinale, e non sono stati precisi nei passaggi e nella pressione.