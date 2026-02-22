Home » Approfondimenti » Palazzo e Var

Atalanta-Napoli, il rigore negato su Hojlund, i tifosi su X: “Ma il Var può intervenire per stabilire l’entità del contatto?”

"Se l'arbitro non l’avesse dato non avrei avuto nulla da dire ma se lo dai non può intervenire il Var"

Atalanta-Napoli Hojlund

Cm Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Daniele Chiffi

Hojlund atterrato in area sul finire del primo tempo di Atalanta-Napoli. L’arbitro Chiffi, vicinissimo all’azione, non ha la minima esitazione e indica prontamente il dischetto. È calcio di rigore per la squadra di Antonio Conte, pronta ad esultare. Il direttore di gara viene richiamato al Var e dopo annulla il rigore. Una decisione che ha lasciato sconcertati tanti tifosi che su X si lamentano

Atalanta-Napoli, il rigore negato su Hojlund

GRESK0 SCANDALOSO il furto che sta subendo il #Napoli. Con una partita alla settimana eravate diventati pericolosi… Ora capite cosa significa essere in lotta per lo scudetto con loro.
Valerio Ettari Si continua ad andare contro @sscnapoli gli arbitri, il var ….. #rocchi si deve dimettere ormai si vedono solo orrori sui campi, se si continua così il campionato di serie A varrà € 5,00.
L’Anziano Smith Mesi a spiegare che il VAR non può intervenire e l’entità del contatto deve essere giudicata solo in campo. Poi… Ridicoli e in malafede #MarottaLeague #AtalantaNapoli #SerieAEnilive
zerogradikelvin Grazie al cazzo che se lo vedi da dietro non è fallo ma si doveva mostrare il ginocchio di Hirn che colpisce quello di Hoijlund tra l’altro è già assurdo richiamare al VAR perchè la forza dell’impatto non la decide la tecnologia #AtalantaNapoli
McFabionay In quel caso Il VAR non può intervenire l’arbitro e’ vicino all’azione ed il contatto tra le due gambe è evidente accompagnato dall’uso delle mani del difensore se non l’avesse dato non avrei avuto nulla da dire ma se lo dai non può intervenire il VAR ! #AtalantaNapoli
Loop_us Il #Var arbitra, quello in campo non conta niente .. o secondo i casi ! Sempre più sconcertante #AtalantaNapoli
