Atalanta-Napoli, il rigore negato su Hojlund, i tifosi su X: “Ma il Var può intervenire per stabilire l’entità del contatto?”
"Se l'arbitro non l’avesse dato non avrei avuto nulla da dire ma se lo dai non può intervenire il Var"
Bucciantini: “Quel che colpisce è la non coerenza degli episodi, delle decisioni arbitrali". Minotti: “Il secondo gol era buono, il Napoli avrebbe chiuso la partita"
Sta diventando disastroso l'arbitraggio di Atalanta-Napoli. Prima il caso del rigore revocato. Soprattutto il raddoppio negato. Marelli: faccio fatica a vedere il fallo. Chiffi era al Var in Inter-Juventus.
Marelli: ""C'è un contatto ginocchio contro ginocchio, a mio parere è un rigore leggero. Non tutti i contatti sono da calcio di rigore". L'arbitro, richiamato, cambia idea
Telegraph: nel match tra Newcastle e City, hanno dovuto analizzare un gol di Semenyo per la posizione dubbia di Haaland; il sistema di fuorigioco semi-automatico dava il portiere Pope come ultimo uomo, ma non era così.
In Milan-Como l'entrata durissima di Van Der Brempt è rimasta impunita. Come Fabregas dopo il caso Saelemaekers. Rabiot è diffidato nonostante la squalifica (occhio alla partita prima del derby)
La Gazzetta: il Milan si lamenta con i vertici arbitrali sia per la direzione di Milan-Como sia per una serie di decisioni in campionato. Inter, solo 2 rigori contro. Milan, leader dei rigori a favore (8)
Scrivono: "il tocco di braccio c’è e in quel caso c’è anche l’immediatezza che, da regolamento, porterebbe all’annullamento della rete". L'Inter vive un momento arbitrale decisamente favorevole
In Italia, Lazio e Napoli sono state le squadre che si sono lamentate di più. Si tratta di un trend comune in tutta Europa, ma non riguarda solo la tecnologia: club e tifosi mostrano crescente sfiducia verso l’arbitraggio.
L'ex arbitro di Premier Graham: "Il calcio ci è arrivato in ritardo e deve imparare dagli errori, basterebbe copiare gli altri sport"
Ancora una volta su episodio chiave non sapremo mai quel che è accaduto. De Marco dice l'ovvio: "Quella di Bastoni poteva essere simulazione, il contatto è troppo lieve".
A Radio Crc: "Le regole stanno delegittimando gli arbitri. I tifosi del Napoli non possono parlare di “complotto”, hanno vinto due scudetti in tre anni. Semplicemente la squadra non gira"
A Marotta ovviamente sta benissimo questo sistema arbitrale. Scrive Il Giornale: "Gravina deve passare prima dalla qualificazione mondiale per scongiurare una crisi politica"