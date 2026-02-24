Atalanta-Napoli, Daspo di un anno a un tifoso che ha lanciato un bicchiere di birra verso un calciatore azzurro

Bergamo News: l’autore del gesto è un classe 2003 residente in provincia di Bergamo. Né il giocatore del Napoli né i membri dello staff sono stati colpiti.

Durante il match tra Atalanta e Napoli disputatosi a Bergamo, un tifoso dell’Atalanta ha lanciato, durante il primo tempo, un bicchiere di plastica contenente birra verso un calciatore del Napoli e alcuni membri dello staff, sotto la Curva Sud. Il ragazzo, classe 2003, ha ricevuto un Daspo di un anno.

Come riportato da Bergamo News:

La partita ha previsto il potenziamento dei servizi di controllo e prevenzione predisposti dalla Polizia di Stato di Bergamo, sia all’interno che all’esterno dell’impianto sportivo, e ha consentito di individuare in tempi rapidissimi l’autore del gesto, un classe 2003, residente in provincia. Né il giocatore del Napoli né i membri dello staff sono stati colpiti dall’oggetto. Alla luce dei fatti accertati, il Questore di Bergamo ha disposto a misura di prevenzione del Daspo (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) e immediatamente notificato dalla Divisione Anticrimine, vieta al soggetto, l’accesso agli impianti sportivi per competizioni agonistiche per la durata di un anno. La violazione del Daspo comporta la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10.000 a 40.000 euro.