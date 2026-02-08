Allegri è un maestro nel valorizzare le risorse, 10 gol in 8 partite da parte dei nuovi arrivati

Da Gazzetta. "Nkunku e Rabiot sono decisivi, così come anche Modric. Unica eccezione Estupinan, che però ha permesso di scoprire Bartesaghi. Il lavoro su De Winter pure è interessante"

La Gazzetta dello Sport dà merito ad Allegri nel suo saper gestire al meglio la rosa nella sua interezza. Sia i giocatori che già c’erano sia soprattutto i nuovi innesti, che ora sono tutti parte del progetto e – anzi – stanno trascinando il Milan sempre più stabilmente al secondo posto del nostro campionato, in vista del derby di Milano che potrà poi indirizzare in un senso o in un altro la corsa scudetto.

Allegri valorizza le sue risorse, oggi gli acquisti del Milan hanno rinnovato la squadra

Si legge così sul quotidiano:

“In generale, grazie agli ultimi arrivi dal mercato, estivi e invernali, la squadra ha ingranato una marcia più alta […] E se il nuovo Milan si è rinnovato nella mentalità e nel gioco, negli uomini e nei marcatori, grande merito è dello stratega Allegri. Max ha valorizzato il materiale tecnico a disposizione. La svolta: nell’exploit di Nkunku c’è l’insistenza dell’allenatore: «Per chi arriva da fuori può volerci tempo, è una questione di carattere. Nkunku sta finalmente crescendo». Così, dopo una prima parte di stagione in ombra, si è accesa la luce: cinque gol nelle ultime sei partite, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 48 gare tra Serie A e Premier League […] I trascinatori: se il contributo alla causa si misura in termini di gol (e assist) Rabiot è unico o quasi: è uno dei due centrocampisti che ha segnato almeno quattro gol e ha servito almeno altrettanti assist in questa Serie A, insieme a Nico Paz. […]

A proposito di numeri, nelle ultime otto partite sono stati dieci i gol arrivati direttamente dal mercato. Comandano Nkunku (5) e Rabiot (3), ma vanno aggiunti anche i colpi decisivi di Füllkrug e De Winter. Il tedesco è stato prezioso come risorsa dalla panchina: ha segnato di testa al Lecce un gol da tre punti. È in prestito con opzione di riscatto a 5 milioni: come bomber di scorta potrebbe rivelarsi un affare. De Winter ha aperto i conti con la Roma, con il Milan poi rimontato.

Più che comparire tra i nuovi marcatori, interessa il lavoro fatto da De Winter nel frenare gli attaccanti avversari […] Di Ricci Allegri esalta spesso l’intelligenza tattica e l’applicazione anche in un ruolo diverso da quello naturale, da regista a mezzala. La vera attesa resta per Jashari: non tanto in fatto di gol, che non sono il suo mestiere, quanto in geometrie e visione di gioco. […] L’eccezione che finora conferma la regola è così rappresentata da Estupinan. Dodici presenze e un assist, ma quasi mai davvero convincente. Un infortunio alla caviglia subito in nazionale ha compromesso il rendimento da novembre in poi, permettendo però al Milan di valorizzare un giovane prodotto del settore giovanile, Bartesaghi”.